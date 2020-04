„fidelio“ streamt die Volksoper Wien in Ihr Wohnzimmer

Umfangreicher Programmschwerpunkt mit zahlreichen Volksopern-Produktionen wie „Tannhäuser in 80 Minuten“, „Axel an der Himmelstür“, „Antonia und der Reißteufel“ u. v. m.

Wien (OTS) - Das Coronavirus hat große Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens weiter fest im Griff. Auch die Auswirkungen im Kulturbetrieb nehmen immer größere Dimensionen an und stellen die kleinen wie großen Bühnen dieses Landes vor neue Herausforderungen. Kultur und Klassik wandern daher zunehmend in den digitalen Raum und finden dort ein neues „Zuhause auf Zeit“. Auch die Volksoper Wien ist von einer vorübergehenden Schließung betroffen. „fidelio“, der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, widmet dem zweitgrößten Opernhaus Wiens ab heute Donnerstag, dem 9. April 2020, daher einen umfassenden Programmschwerpunkt mit zahlreichen Highlights und schwungvollen Klassikern vergangener Jahre.

Auf dem Programm stehen insgesamt acht Erfolgsproduktionen, alleine sieben davon aus der Direktionszeit von Kammerschauspieler Robert Meyer. Mit den Operetten „Axel an der Himmelstür“, „Die Csárdásfürstin“ und „Der Zigeunerbaron“ werden gleich drei Meisterwerke dieses Genres aus den letzten Jahren gezeigt. Auch die Kinderoper „Antonia und der Reißteufel“, der legendäre Ballettabend „Max und Moritz“ und die „BaRock-Oper“ „Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit“ versprechen ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Ebenfalls gibt es ein Wiedersehen mit Klaus Maria Brandauers Inszenierung von „Das Land des Lächelns“ aus dem Jahr 1996 mit Johan Botha als Sou Chong. Und für viel Heiterkeit sorgt die Opernparodie „Tannhäuser in 80 Minuten“, ein Soloabend, den Direktor Meyer gemeinsam mit den Neuen Wiener Concert Schrammeln viele Abende in der Volksoper gespielt hat.

Mag. (FH) Georg Hainzl, Geschäftsführer von „fidelio“: „Wir sind sehr stolz auf die Möglichkeit, einem so wunderbaren Haus wie der Volksoper Wien mit ‚fidelio‘ eine Ersatzbühne bieten zu können. Auch wenn es nur ein Auszug des umfassenden Programms der vergangenen Jahre ist, soll es unser Engagement für die heimische Kulturszene unterstreichen und Abwechslung in die heimischen Wohnzimmer bringen.“

Robert Meyer, Direktor der Volksoper Wien: „Wie alle anderen Theater hat auch die Volksoper Wien alle Vorstellungen bis Ende Juni abgesagt. Umso mehr freue ich mich, dass die Streaming-Plattform ‚fidelio‘ der Volksoper Wien einen Themenschwerpunkt widmet, bei dem zahlreiche Erfolgsproduktionen meiner Direktionszeit auf dem Programm stehen, die unser Publikum auch zu Hause vor dem Fernseher begeistern werden.“

Volksoper @ fidelio – die Produktionen im Überblick:

-- „Der Zigeunerbaron“ (2020)

Die schwungvolle Operette von Johann Strauß in der Regie von Peter Lund.

-- „Die Csárdásfürstin“ (2019)

Der Operetten-Klassiker von Emmerich Kálmán in der Regie von Peter Lund.

-- „Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit“ (2017)

Eine „BaRock-Oper“ von Christian Kolonovits.

-- „Axel an der Himmelstür“ (2016)

Die preisgekrönte Operette von Ralph Benatzky in einer Inszenierung von Peter Lund.

-- „Tannhäuser in 80 Minuten“ (2013)

Ein Soloabend mit Volksopern-Direktor Robert Meyer und den Neuen Wiener Concert Schrammeln.

-- „Antonia und der Reißteufel“ (2012)

Eine Pop-Oper für Kinder und Erwachsene von Christian Kolonovits.

-- „Max und Moritz“ (2012)

Lebhaftes Ballett von Ferenc Barbay und Michael Kropf zur Musik von Gioacchino Rossini.

-- „Das Land des Lächelns“ (1996)

Romantische Operette von Franz Lehár in einer Inszenierung von Klaus Maria Brandauer.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ (www.myfidelio.at) von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

Über die Volksoper Wien

Die Volksoper ist Wiens großes Haus für Operette, Oper, Musical und Ballett, das anspruchsvolle musikalische Unterhaltung bietet. Farbig, vielschichtig und lebensfroh widmet sie sich als einziges Wiener Haus dem Genre Operette. Im Rahmen der Jungen Volksoper stehen zudem zahlreiche Werke für junges Publikum auf dem Spielplan. Mit einem umfassenden Programm an Workshops, Projekten und Mitmachaktionen werden Kinder und Jugendliche für das Musiktheater begeistert.

