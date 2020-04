Familienhärtefonds – Czernohorszky: „Familien unterstützen ist das Gebot der Stunde!“

Wien (OTS) - „Familien sind derzeit mit großen Herausforderungen konfrontiert, endlich gibt es für sie auch eine zusätzliche Unterstützung“ freut sich Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky über die heutigen Ankündigungen von Bundesministerin Aschbacher. „Dies wurde bereits seit Wochen gefordert - auch von mehreren LandesrätInnen “, betonte heute Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Da der Beschluss dazu ja schon letzte Woche im Nationalrat gefasst wurde, ist es gut, dass nun auch die Umsetzung dieser Unterstützung versichert wurde. Jetzt ist es wichtig, dass sie auch bei den Familien ankommt.“

Wesentlich sei, dass die Antragstellung beim Familienhärtefonds einfach und unkompliziert gestaltet werde, so Czernohorszky weiter. „Sollte sich in den nächsten Wochen heraus stellen, dass die vorgesehenen 30 Mio Euro für die eingelangten Anträge nicht ausreichen, braucht es eine klare Ansage der Bundesregierung, dass das Geld weiter aufgestockt wird. Was für die Wirtschaft gilt, muss auch für Familien gelten: Helfen - Koste es, was es wolle!“

Darüber hinaus bleibe auch die gestern erhobene Forderung der Familien-LandesrätInnen aus Wien, Kärnten und dem Burgenland aufrecht, „die Familienbeihilfe zu erhöhen und den Familienbonus so anzupassen, dass alle Kinder gleich behandelt werden.“

Im Rahmen des Corona-Hilfspaketes seien bisher vor allem die Wirtschaftstreibenden berücksichtigt worden – „jetzt gilt es, Menschen unter die Arme zu greifen, die aufgrund der COVID 19 - Maßnahmen vom Verlust ihres Arbeitsplatzes betroffen sind. Sie haben weiterhin eine Familie zu versorgen. Insbesondere Alleinerziehende werden jetzt verstärkt unsere Hilfe benötigen!“ so Czernohorszky abschließend.

