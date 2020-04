Ostergottesdienst und Ostersegen „urbi et orbi“ am 12. April live ab 10.30 Uhr in ORF 2, davor „Feier.Stunde“ um 9.00 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Am Ostersonntag, dem 12. April 2020, überträgt der ORF live ab 10.30 Uhr in ORF 2 den Ostergottesdienst mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn aus dem Wiener Stephansdom. Live aus Rom folgt um 12.00 Uhr die Osteransprache des Papstes und der päpstliche Ostersegen „urbi et orbi“. Im Rahmen der „Feier.Stunde“ auf ORF III gibt es daher diesmal keine Gottesdienst-Übertragung. Die „Feier.Stunde“ mit den Elementen „Ritual“ und „Ermutigung“ beginnt um 9.00 Uhr.

Details zur „Feier.Stunde“ am Ostersonntag – ab 9.00 Uhr in ORF III

Ritual: griechisch-orthodoxe Kirche

Die „Feier.Stunde“ bietet Elemente aus der orthodoxen Liturgie:

Ikonen, Kerzen sowie die charakteristischen griechischen Gesänge und Gebete. Der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis führt in die Welt orthodoxer Frömmigkeit ein. Dazu kommen eine Schriftlesung, ein Gebet und eine Ansprache des Metropoliten, die in schweren Zeiten Zuversicht vermittelt.

Ermutigung: Islam

Fatma Akyildiz, Religionspädagogin und Dozentin am Institut für Islamische Religion der KPH Wien/Krems, zitiert Lehren und Weisheiten aus dem Koran, die geeignet sind, nicht nur Musliminnen und Muslimen Hoffnung zu vermitteln.

„Feier.Stunde“ ist ein Projekt für die Zeit der Corona-Krise, in der Gläubige der verschiedenen Religionen nicht zu öffentlichen Gottesdiensten, Gebeten und Ritualen zusammenkommen können. Die Sendung richtet sich aber auch an alle, die mehr über in Österreich vertretene Religionen und Glaubensgemeinschaften erfahren wollen.

Neben der „Feier.Stunde“, die in ORF III, auf der ORF-TVthek und auf religion.ORF.at zu sehen ist, steht den Österreicherinnen und Österreichern wie gewohnt die umfangreiche ORF-Religionsberichterstattung in ORF 2, Ö1 und den ORF-Regionalradios sowie auf religion.ORF.at zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at