Nepp zu Begegnungszonen: Ludwig ist vor Grünen in die Knie gegangen

Wien (OTS) - „Mit dem heutigen Tag haben die Grünen in Wien endgültig das Ruder in der Verkehrspolitik übernommen. SPÖ-Bürgermeister Ludwig ist vor der grünen Hanfidee in die Knie gegangen und lässt sich von Hebein und Co. am Nasenring durch die politische Arena ziehen“, so der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp nach der Bekanntgabe, dass zahlreiche Straßen in Wien zur Begegnungszone erklärt werden und dies auch nach der Coronavirus-Krise nicht rückgängig gemacht werden soll.

Nepp verweist darauf, dass SPÖ-Gemeinderatsvorsitzender Reindl die Pläne der grünen Verkehrsstadträtin Hebein noch vor wenigen Tagen wörtlich als „Schwachsinn“ bezeichnet habe. „Ludwig hat einen totalen Bauchfleck gelandet und ist umgefallen. Die Wienerinnen und Wiener werden es der SPÖ spätestens nach der Coronavirus-Krise danken, wenn es zu noch mehr Verkehrsbehinderungen kommen wird“, so der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister.

