Coronagerechte Übergabe von Ostergeschenken an Samariterbund-Sozialmarkt Kunden

Der Samariterbund-Osterhase ließ sich trotz der Corona-Pandemie nicht aufhalten, Kinder zu beschenken.

Wien (OTS) - Anders als in den Vorjahren wurden Geschenke an Eltern verteilt, die am Donnerstag, 9. April 2020 ihre Einkäufe in einem der fünf Samariterbund-Sozialmärkte tätigten. Auf eine ausgiebige Ostereiersuche wurde im Sinne unser aller Gesundheit verzichtet. Aufgrund der Umstände ist es Empfehlung und Bitte der Samariterbund-Sozialmärkte, alleine einkaufen zu gehen und die Familie zu Hause zu lassen.

Der Osterhase wurde von Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens, und Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankl begleitet.

"Wir erleben, wie schnell ganze Familien in die Armut schlittern. Mit dem Konzept der Sozialmärkte versuchen wir, dieser Entwicklung gegenzusteuern", erklärt Oliver Löhlein.

Für viele Menschen in Wien bieten Sozialmärkte oft die einzige Möglichkeit, günstig zu guten Lebensmitteln zu kommen. Es gibt viele armutsgefährdete Menschen, für die es eine große Herausforderung darstellt, ihren Alltag zu finanzieren. Die Einkäufe des täglichen Lebens müssen - vor allem bei Familien mit Kindern - wohlüberlegt sein. Der Samariterbund hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen den Alltag zu erleichtern und ihre Lebensumstände unmittelbar zu verbessern.

Wer ist einkaufsberechtigt?

Wie auch in den anderen Sozialmärkten des Samariterbund Wiens liegt die Einkommensgrenze für die Berechtigung zum Einkaufen für alleinstehende Personen bei 1.238 Euro, bei zwei Personen bei 1.856 Euro. Pro Kind können 371 Euro hinzugerechnet werden. Das wöchentliche Einkaufslimit liegt bei 30 Euro. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag jeweils zwischen 09:00 und 14:00 Uhr.

Wie bekommt man den Einkaufspass?

Im Vorfeld kann die Einkaufsberechtigung unter sozialmarkt @ samariterwien.at angefordert oder persönlich in der Wagramer Straße 94, Eingang Lampaweg (1220 Wien), zwischen 10.00 und 14.00 Uhr beantragt werden. Für die Ausstellung eines Einkaufspasses werden die aktuellen Meldezettel, die Einkommensnachweise und ein Lichtbildausweis benötigt.





