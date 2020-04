Lotto: Jede Menge Lotto-„Eier“ am Osterwochenende

Dreifachjackpot beim Sechser mit 3 Mio. Euro und Doppeljackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl mit 330.000 Euro

Wien (OTS) - Irgendwann ist es immer das erste Mal – so auch bei Lotto „6 aus 45“, bei dem es trotz mehr als drei Jahrzehnte langer Geschichte wieder einmal eine Premiere gibt: Erstmals seit Einführung treffen ein Dreifachjackpot beim Sechser und ein Doppeljackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl aufeinander.

Am Mittwoch gab es also zum dritten Mal in Folge keinen Sechser, und so steht ein sehr lukrativer Ostersonntag bevor. Im Lotto Osternest werden dann rund 3 Millionen Euro liegen, die mit den „sechs Richtigen“ gefunden werden können.

Aber es ist auch noch ein zweites, gut gefülltes Nestchen versteckt:

Beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es um rund 330.000 Euro, und damit um die höchste Summe im heurigen Jahr.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb ebenfalls zum wiederholten Male ein Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde auf die 61 Fünfer aufgeteilt, die sich somit über jeweils mehr als 4.800 Euro freuen durften. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 250.000 Euro erwartet.

Joker

Top-Gewinner der vergangenen Runde war ein Niederösterreicher, dem ein Sologewinn beim Joker gelang. Er hatte als einziger die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf seiner Quittung, und das bringt ihm rund 177.800 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. April 2020

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.114.184,41 – 3,0 Mio. warten DJP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 215.187,77 103 Fünfer zu je EUR 1.150,40 286 Vierer+ZZ zu je EUR 124,20 4.207 Vierer zu je EUR 46,90 7.239 Dreier+ZZ zu je EUR 12,20 71.364 Dreier zu je EUR 5,00 223.670 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 04 06 15 18 32 Zusatzzahl 09

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. April 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 61 Fünfer zu je EUR 4.806,50 2.402 Vierer zu je EUR 20,60 41.954 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 03 12 25 26 33 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. April 2020

1 Joker zu EUR 177.754,00 15 mal EUR 8.800,00 60 mal EUR 880,00 777 mal EUR 88,00 8.599 mal EUR 8,00 86.478 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 5 0 9 0 4

