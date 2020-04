ORF-Premiere für „Über Land – Kleine Fälle“: Harald Krassnitzer löst als Amtsrichter kuriose Rechtsfälle

Uriges und topbesetztes ZDF/ORF-Krimivergnügen am 10. April in ORF 2

Wien (OTS) - Harald Krassnitzer und Maria Simon lösen als ungleiches Duo „Kleine Fälle“! In der ORF-Premiere „Über Land“ am Freitag, dem 10. April 2020, um 21.15 Uhr in ORF 2 kümmert sich Publikumsliebling und „Romy 2020“-Nominee Harald Krassnitzer als bayerischer Amtsrichter Hans Bachleitner weniger um Mord und Todschlag als um kuriose „Kleine Fälle“ und stößt dabei auf allerlei zwischenmenschliche Abgründe. So möchte eine Schwangere den Erzeuger ihres Kindes finden, und ein Dorfbewohner muss sich wegen Raserei verantworten. Nebenbei kümmert er sich um seine Fahrerin Frieda Mirko alias Maria Simon, die er von seinem Vorgänger „geerbt“ hat, und die versehentlich mit den Gesetzeshütern in Konflikt gerät. Unter der Regie von Franz X. Bogner, der auch das Drehbuch beisteuerte, standen für das neue ZDF/ORF-Krimivergnügen neben Krassnitzer und Simon u. a. Suzanne von Borsody, Xaver Brückner, Johannes Allmayer, Katja Studt und Thure Riefenstein vor der Kamera.

Mehr zum Inhalt

Hans Bachleitner (Harald Krassnitzer) ist als Jurist das Schlichten verzwickter Rechtsfälle gewöhnt. Damit aber hätte er nicht gerechnet:

Als sein Freund, Amtsrichter Althammer, stirbt, bestimmt er ausgerechnet ihn zu seinem Nachfolger! Bachleitner erbt nicht nur Althammers offene Fälle. Er soll auch eine Parzelle in einer Schrebergartensiedlung übernehmen – und natürlich Frieda Mirko (Maria Simon), Althammers Chauffeurin und gerissene rechte Hand. Frieda saß selbst schon auf der Anklagebank. Keine menschliche Schwäche ist ihr fremd. Eine kniffelige Zusammenarbeit beginnt: In seinem ersten Fall muss Hans Bachleitner über die Klage einer schwangeren Frau entscheiden, die einen folgenschweren One-Night-Stand in einem Hotel hatte. Sie kennt lediglich den Vornamen des Mannes – doch der Hoteleigentümer verweigert die Herausgabe der Daten. Wütend über Hans Bachleitners Vorgehen in dem Fall reagiert Frieda ihre Wut an einer halbvollen Bierdose ab und trifft damit ausgerechnet einen Polizisten an der Stirn. Für Frieda eine Bagatelle, nicht aber für Polizei und Staatsanwaltschaft, und mit zwei Vorstrafen im Gepäck hat Frieda schlechte Karten. Auch der zweite, vermeintlich „kleine“ Fall entpuppt sich als vielschichtig und führt Bachleitner schließlich auf die Spur vieler weiterer Vergehen.

