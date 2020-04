Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 10.4.: Ökonom und Berater Otto Scharmer im Interview

Wien (OTS) - Michael Fröschl spricht mit dem deutsch-amerikanischen Ökonomen und Berater Otto Scharmer darüber, was man durch die Corona-Pandemie für kommende Herausforderungen wie die Klimakrise lernen kann – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 10. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Es ist die schlimmste Krise seit dem 2. Weltkrieg - eine Gesundheitskrise und Wirtschaftskrise. Die Corona-Pandemie lässt die Wirtschaft weltweit dramatisch einbrechen, hunderttausende Menschen verlieren ihren Job, die Staaten müssen mit Milliardensummen große und kleine Unternehmen retten. Welche Lehren können aus der Corona-Krise gezogen werden, wie soll der Neustart der Wirtschaft gestaltet werden? Darüber spricht der an der Management-Schule der renommierten MIT-Universität in den USA tätige Ökonom Otto Scharmer. Der 59jährige gebürtiger Deutsche ist Berater für die UNO und internationale Großkonzerne und Autor mehrerer Bücher über Innovation und Changeprozesse. Seine Botschaft: Die Menschen können einiges aus der Coronakrise lernen für die nächsten Krisen, die das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem auf die Probe stellen werden.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at