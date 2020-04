NEOS Wien/Wiederkehr: Wiener Mistplätze nach Ostern wieder öffnen

Christoph Wiederkehr: „Zugänge können sehr leicht kontrolliert werden!“

Wien (OTS) - NEOS Wien fordert die baldige Öffnung der Mistplätze in der Bundeshauptstadt. NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Viele Menschen haben die vergangenen Wochen genützt, um zu Hause gründlich aufzuräumen. Es gibt aber keine legale Möglichkeit, den Müll zu entsorgen. Ich fordere die Wiener Stadtregierung dringend auf, am Dienstag, den 14. April den Zugang zu den Wiener Mistplätzen wieder zu ermöglichen!“

Sicherheitsbedenken teilt Wiederkehr in dem Zusammenhang nicht: „Ich verstehe ja nicht, wie die Wiener Stadtregierung das argumentieren will: Ludwig, Sima und Hacker fordern seit Wochen vehement die Öffnung der Bundesgärten und das schrittweise Hochfahren der Stadt. Gerade bei den Mistplätzen ist ein kontrolliertes Zufahren überhaupt kein Problem. Es dürfen halt immer nur eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen in den Mistplatz gelassen werden – dann gibt es auch kein Problem mit dem Abstand halten!“

