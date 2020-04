Apothekerinnen und Apotheker: „Wir bleiben da“

Flächendeckende Bereitschaftsdienste der Apotheken besonders auch zur Osterzeit

Wien (OTS) - „Wir bleiben da. Für Sie.“ Anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertagen wiederholen Apothekerinnen und Apotheker ihre Botschaft an die Bevölkerung: „Wir bleiben da, um Sie zu versorgen. Unser dichtes, flächendeckendes Netz von Apotheken mit Bereitschaftsdiensten auch an den Wochenenden und in der Nacht garantiert die Versorgung der Bevölkerung mit dringend benötigten Arzneimitteln. Dies gilt natürlich auch für die Osterfeiertage. Das ist wichtig, denn wie wir alle wissen, halten sich Krankheiten nicht an die üblichen Öffnungszeiten“, erklärt Mag. pharm. Christian Wurstbauer, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer. Die Apotheke um’s Eck ist nicht weit: In der Regel ist die nächste Apotheke zeitnah zu erreichen.

Die öffentlichen Apotheken zählen in Krisenzeiten wie der jetzigen zur sogenannten „kritischen Infrastruktur“. „Das bedeutet, dass sie von wesentlicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen sind. Dazu gehört das Gesundheitswesen“, führt Wurstbauer aus. Seine beruhigende Nachricht an die Bevölkerung lautet: „Wir, die Apothekerinnen und Apotheker von der Apotheke um’s Eck, werden Sie nicht im Stich lassen und Ihnen immer helfend zur Seite stehen – egal, ob plötzliche Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme nach der Osterjause, Erkältungs- oder Allergiesymptome. Wir bleiben da. Für Sie.“

