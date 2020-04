Maskenpflicht in Öffis ab 14.4. auch bei Wiener Lokalbahnen

Badner Bahn nach regulärem Fahrplan, Schutzmaßnahmen für Personal und Fahrgäste

Wien (OTS) - Die Bundesregierung erweitert die Corona-Maßnahme rund um die bisher geltende Maskenpflicht: ab Dienstag, den 14. April gilt diese auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Alle Fahrgäste benötigen dann auch für die Fahrt in der Badner Bahn oder den Bussen der Wiener Lokalbahnen eine Maske - egal ob gekauft oder selbst genäht.

Mund und Nase können auch durch ein Tuch oder einen Schal verdeckt werden, um die Verbreitung von Coronaviren möglichst zu verhindern. Die Information der Fahrgäste dazu hat bereits begonnen und wird in den nächsten Tagen ausgebaut. Der Schutz der Fahrgäste sowie des Personals hat für die Wiener Lokalbahnen oberste Priorität. Schon in den vergangenen Tagen und Wochen wurden die MitarbeiterInnen der Wiener Lokalbahnen mit diversen Schutzausrüstungen wie z.B. Handschuhen, Mund-Nasen-Schutzmasken und Desinfektionsmitteln ausgestattet.

Fahrplan-Angebot bei Bahn und Bus

Der reguläre Fahrplan der Badner Bahn sowie der Regionalbusse bleibt wie auch in den letzten Wochen bis auf weiteres aufrecht. Ziel ist es, trotz der herausfordernden Umstände, den Fahrbetrieb so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Damit jene Fahrgäste die Öffis nutzen können, die sie für den Weg zur Arbeit benötigen.

Durch den regulären Fahrplan und den gleichzeitigen Fahrgastrückgang von etwa 80 Prozent seit Beginn der Coronakrise, ist es möglich, die nötigen Sicherheitsabstände in den Fahrzeugen in der Regel gut einzuhalten. Im Auftrag und in Abstimmung mit dem Auftraggeber - der Stadt Baden - fahren die Citybus-Linien A, B und C in Baden seit über zwei Wochen in längeren Intervallen. Aktuelle Fahrplaninfos gibt es in den Haltestellen bzw. unter www.wlb.at.

Ticketkauf online und bei Automaten - Kassen geschlossen, kein Kauf im Bus

Seit Ende März sind die beiden Kassen am Josefsplatz in Baden und bei der Oper in Wien bis auf weiteres geschlossen. Der Ticketkauf via Ticketautomaten in den Fahrzeugen und Haltestellen sowie online und damit kontaktlos über die easymobil-App und den Online-Ticketshop (tickets.wlb.at) ist weiter möglich.

Der Verkauf durch das Fahrpersonal in den Bussen ist zum Schutz der MitarbeiterInnen bereits seit Mitte März eingestellt. Zusätzlich bleiben die vorderste Türe sowie der Bereich direkt hinter dem Lenker bis auf weiteres geschlossen. Fahrgäste nutzen die hinteren Türen im Bus zum Ein- und Aussteigen, um einen Sicherheitsabstand für das Fahrpersonal sicherzustellen.

Verstärkte Reinigung und automatische Türöffnung bei allen Fahrzeugen

Sowohl bei der Badner Bahn als auch im Busbereich der Wiener Lokalbahnen wird verstärktes Augenmerk auf die Reinigung und Desinfektion des Fahrzeuginneren gelegt. Der Fahrerplatz und alle Festhaltemöglichkeiten der Fahrgäste, wie etwa Haltestangen und Halteschlaufen, stehen hier im Fokus. Automatisches Öffnen der Fahrzeugtüren in den Haltestellen reduziert die Kontaktmöglichkeit mit dem Virus weiter.

