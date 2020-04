Neue Eisshow Holiday on Ice SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle hebt ab zu den Sternen

Mit Tickets für SUPERNOVA legt der Osterhase ein Event-Highlight für die ganze Familie ins Nest

Wien (OTS) - Gerade in diesen Wochen wird uns deutlich bewusst, wie kostbar gemeinsame Erlebnisse und Aktivitäten sind. Um möglichst bald wieder mit Verwandten und Freunden beisammen sein zu können, brauchen wir jetzt großen Zusammenhalt und viel Durchhaltevermögen. Die Vorfreude auf gemeinsame, künftige Erlebnisse wirkt dabei als Lichtblick und gibt Zuversicht. Die weltweit beliebteste Eisshow kommt bald wieder nach Wien.

Holiday on Ice SUPERNOVA verzaubert die BesucherInnen in der Wiener Stadthalle von Mittwoch, 20. bis Sonntag, 31. Jänner 2021 mit einer eindrucksvollen Reise in ferne Galaxien! Mit Tickets für die beliebteste Eisshow der Welt macht der Osterhase große Freude und garantiert ein unvergessliches Event-Highlight für alle Generationen.

Die Geschichte beginnt mit einem farbenprächtigen Fest zu Ehren aller Sternenbilder in einer wunderbaren Winterlandschaft – mit bezauberndem Eistanz, anmutigen Choreografien und prachtvollen Kostümen. Inmitten des Farbenrausches: Ein Liebespaar und der Traum vom gemeinsamen Glück. Doch plötzlich beendet ein gigantischer Schneesturm die ausgelassene Feier und trägt das Paar aus der verschneiten Polarwelt hinaus in die Unendlichkeit des Kosmos. Es beginnt ein fantastisches Abenteuer. Schließlich gelangt das Paar durch eine Supernova – eine leuchtend sprühende, galaktische Explosion – wieder zurück auf die Erde, um dort ein eindrucksvolles Finale in einem Meer von Nordlichtern zu feiern.

"SUPERNOVA ist eine Hommage an die eisige Polarwelt und das Universum mit all seinen Sternen, das wir mit beeindruckenden Bühnenbildern und atemberaubenden Choreografien zelebrieren. Wir lassen es in der Show wirklich schneien, entführen unser Publikum in eine magisch anmutende Galaxie und inszenieren farbenprächtige Nordlichter“, beschreibt Robin Cousins, Creative Director der Produktion, Details der Show.

Die BesucherInnen der Wiener Stadthalle erwarten atemberaubende Akrobatik, spektakuläre Eiskunstlauf-Performances der Spitzenklasse sowie eine facettenreiche Kostümwelt, geschaffen von Stardesigner Stefano Canulli.

Tickets ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro

Tickets unter www.stadthalle.com sowie per E-Mail: service@stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Fotodownload: https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

