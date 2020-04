XXL Sports & Outdoor eröffnet in Parndorf

Für den Sportartikelhändler XXL Sports & Outdoor geht die Reise in Österreich weiter. Auf 3.000 m2 eröffnet XXL Sports & Outdoor eine weitere Filiale - im neuen FRUNPARK in Parndorf!

Wir freuen uns sehr auf die Filiale in Parndorf und haben lange daran gearbeitet. Parndorf ist der perfekte Standort mit einem super Einzugsgebiet. Wir freuen uns darauf, auch internationale Gäste z.B. aus Ungarn und der Slowakei begrüßen zu dürfen Magnus Kreuger, Managing Director XXL Sports & Outdoor

Wien/Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Mit dem Store in Parndorf setzt XXL Sports & Outdoor seinen erfolgreichen Expansionskurs in Österreich fort.

Top-Marken, Top-Service

XXL bietet die größte Auswahl an Sportartikeln der bekanntesten Marken zu absoluten Top-Preisen. Sportbegeistertes Fachpersonal beratet die Gäste und hilft bei der richtigen Produktauswahl. Eine professionelle Service-Werkstatt in allen Filialen für die Montage von Ski, Fahrrädern und Fitnessgeräten, das Schleifen von Schlittschuhen und die Bespannung von Schlägern, rundet das riesige Angebot ab.



Seit Herbst 2017 gibt es XXL Sports & Outdoor in Österreich. Mittlerweile gibt es bereits 5 Filialen (bald 6) und den Onlineshop xxlsports.at! Die bereits bestehenden Filialen befinden sich in der SCS in Vösendorf, im Donau Zentrum in Wien, in der PlusCity bei Linz, in der ShoppingCity Seiersberg und im Gerngross auf der Mariahilfer Straße in der Wiener Innenstadt. Eine weitere Filiale öffnet noch dieses Jahr in der Merkurcity in Wiener Neustadt. Mit der Filiale in Parndorf hat XXL bald einen weiteren, starken Standort im Raum Wien-Niederösterreich-Burgenland.



Am neuen Standort werden bis zu 40 neue Arbeitsplätze geschaffen, davon werden 10-12 Stellen Vollzeit besetzt. Die Suche nach dem passenden Filialleiter startet nach Ostern und ab Herbst folgt die Rekrutierung aller anderen Mitarbeiter.



XXL auf Erfolgskurs

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen, mit Hauptsitz in Oslo, betreibt bereits mehr als 80 Filialen in Norwegen, Schweden, Finnland und Österreich. Die Filialen und der Online Shop erzielten 2019 einen Umsatz von 9 Mrd. NOK, somit ist XXL die größte Sportkette in der nordischen Region. XXL Sports & Outdoor ist an der Osloer Börse notiert, einer der größte Eigentümer ist der Gründer Oivind Tidemandsen. Viele Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen besitzen ebenso Aktien.





Rückfragen & Kontakt:

Magnus Kreuger

Managing Director

XXL Sports & Outdoor GmbH

E-Mail: magnus.kreuger @ xxlsports.at

http://www.xxlsports.at