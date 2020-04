Nepp: Köstinger soll Bundesratsbeschluss für Öffnung der Bundesgärten sofort umsetzen

Schluss mit rot-schwarzen Scharmützeln auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp fordert von ÖVP-Ministerin Köstinger die sofortige Umsetzung des Bundesratsbeschlusses für eine Öffnung der Bundesgärten. „Gerade in der Karwoche und bei dem schönen Wetter brauchen die Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit frische Luft tanken zu können. Köstinger sollte langsam den Unterschied zwischen einer Großstadt und einem Bauernhof am Land erkennen“, so Nepp.

Der Wiener FPÖ-Chef vermutet, dass die ÖVP-Ministerin aus rein parteipolitischen Gründen auf stur schaltet. Für solche peinlichen Scharmützel zwischen dem roten Wien und dem schwarzen Bund hat gerade in Zeiten der Coronavirus-Krise niemand Verständnis“, so Nepp.

