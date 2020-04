Save the date: Virtueller Expertentalk #Asthma in Zeiten des Coronavirus, 4.5.2020

GlaxoSmithKline lädt am 4. Mai im Rahmen des Welt-Asthma-Tages zum virtuellen Expertentalk mit Fachexperten, Therapeuten und Betroffenen ein.

Wien (OTS) - Social Distancing. Abstand halten. Das Coronavirus stellt unser soziales Leben auf den Kopf und uns alle vor neue Herausforderungen. Dennoch: Abstand halten ist die einzige Devise, um gesund zu bleiben. Gesundheit wurde bis vor kurzem meist als ganz selbstverständlich angesehen. Nicht aber von den rund 500.000 Asthma-Patienten in Österreich, die auch ohne Corona bereits atemlos waren. Für sie geht es um ganz existenzielle Fragen:

Zähle ich als Asthmatiker zur erhöhten Risikogruppe?

Bin ich besonders gefährdet?

Was kann ich tun, wenn ich nicht meinen Arzt oder Therapeuten aufsuchen kann?

Fakt ist: Asthmatiker müssen sich verstärkt schützen.

Fakt ist jedoch auch: Viele Österreicher wissen gar nicht, dass sie Asthma haben.

Heute ist auch schweres Asthma sehr gut behandelbar- auch von zuhause aus. In Zeiten von Corona ein lebensrettender Aspekt, der aufatmen lässt.

GlaxoSmithKline lädt am 4. Mai, 10:00 Uhr im Rahmen des Welt-Asthma-Tages zum virtuellen Expertentalk #Asthma in Zeiten des Coronavirus ein. Nähere Details zum Live-Talk mit Fachexperten, Therapeuten und Betroffenen finden Sie in der beigefügen Einladung.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter renate.kaiser @ superpr.at sowie Ihre Teilnahme an der Diskussions- und Q&A-Runde. Details zum Programm sowie zu den Teilnehmern am Live-Talk folgen in einem gesonderten Mail.

Den Einwahllink zur Teilnahme am Expertentalk im virtuellen Zoom-Raum erhalten Sie rechtzeitig vor dem Event an Ihre E-Mail-Adresse.

Für Fragen zum Expertentalk #Asthma in Zeiten des Coronavirus stehe ich (bzw. Frau Kaiser, renate.kaiser @ superpr.at) gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

SuperPR

Renate Kaiser

renate.kaiser @ superpr.at



GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Mag. Barbara Masser-Mayerl

Corporate Communications Lead

+43 1 970 75/518

barbara.b.masser-mayerl @ gsk.com