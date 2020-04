JVP-Marchetti ad Matura 2020: Ein guter Kompromiss, der einen wertigen Abschluss garantiert

Mit den Maßnahmen für die Matura 2020 wird ein qualitativ hochwertiger Abschluss, der etwas wert ist, auch in dieser schwierigen Zeit sichergestellt

Wien (OTS) - „Die heute von Minister Faßmann präsentierten Lösungen für die Matura 2020 stellen einen sinnvollen Kompromiss zwischen einem Abschluss, der etwas wert ist, und einem machbaren, schülerfreundlichen Weg dar“, so Nico Marchetti, JVP-Abgeordneter und Bereichssprecher für Schüler und Studenten der Volkspartei. „Neben Einhaltung der höchsten Hygiene-Standards bei der Matura stellen die heute präsentierten Maßnahmen auch sicher, dass es ausreichend Vorbereitungszeit für die Prüfungen gibt, um so jedem Schüler seinen Abschluss zu ermöglichen,“ so Marchetti weiter.



Die heute von Bundesminister Faßmann präsentieren Maßnahmen stellen sicher, dass alle Schüler die Matura absolvieren können und das Schuljahr zu einem positiven Abschluss gebracht werden kann.



Mit den Änderungen der Prüfungsmodalitäten bei der Matura sei ein fairer Weg gefunden, meint Marchetti, der weiter ausführt: „Mit der Einbeziehung der Leistung des ganzen Jahres wird Druck aus der derzeitigen Situation genommen, indem 30 Prozent der bisher erbrachten Leistungen direkt in die Maturanote einfließen. Ebenfalls ein wichtiger Schritt ist, dass mit der Reduktion der schriftlichen Maturaprüfungen, von vier auf maximal drei, den Schülern aufgrund der derzeitigen Situation massiv entgegengekommen wird,“ so Marchetti weiter. „Darüber hinaus freut es mich, dass die mündliche Matura in eine Art „Freiwilligen Modus“ überführt wurde, um all jenen, die sie dennoch ablegen wollen, auch die Möglichkeit dazu zu geben“, so Marchetti, der abschließend festhält: „Die derzeitige Situation erfordert besondere Maßnahmen. Mit den heute präsentierten Änderungen werden alle Schüler entlastet und gleichzeitig sichergestellt, dass jeder einen Abschluss erhält, der an Qualität den vorangehenden Jahrgängen um nichts nachsteht.“

Rückfragen & Kontakt:

Fabian Stütz

Presse & Politik

Junge ÖVP

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Tel: +43 (1) 40 126 445

Mobil: +43 664 523 7746

fabian.stuetz @ junge.oevp.at