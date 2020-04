Anschober: Positiver Trend verfestigt sich - seit 5 Tagen in Folge mehr Neu-Genesene als Neu-Erkrankte

Die Auseinandersetzung ist noch lange nicht gewonnen, die zweite Etappe ab kommender Woche wird entscheidend

Wien (OTS/BMSGPK) - Den fünften Tag in Folge ist die Zahl der genesenen Menschen höher als die Zahl der COVID 19 Neu-Erkrankungen. 466 Neu-Genesenen stehen 288 Neu-Infektionen gegenüber. Mit heutigem Stand, 10.00 Uhr, sind österreichweit 273 Menschen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 4.512 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.096 Menschen aufgrund des Corona-Virus zur Behandlung im Krankenhaus und davon 267 der Erkrankten auf Intensivstationen. ****

„Das Faktum, dass mehr Menschen wieder gesundwerden als erkranken, ist ein Beleg, dass die Richtung grundsätzlich stimmt. Bei den Intensivbetten sehen wir allerdings einen Anstieg gegenüber gestern um 10 Prozent auf 267 (+24 Personen. Diese Entwicklung macht deutlich, dass wir noch lange nicht über den Berg sind. Daher müssen wir jetzt umso beharrlicher an den gesetzten Maßnahmen festhalten. Mein dringender Appell ist, auf Osterfeiern zu verzichten, Abstand zu halten und den eingeschlagenen Weg entschlossen weiterzugehen! An den Osterfeiertagen müssen wir konsequent sein und dann beginnt am 14. April die zweite große Herausforderung: Die schrittweise Öffnung der Geschäfte ab kommendem Dienstag wird um ein Vielfaches schwieriger. Die schrittweise Normalisierung des Gesellschaftslebens und keine drastische Ausweitung der Neuinfektionen in Österreich – das wird enorm herausfordernd. Daher ist es absolut notwendig, konsequent die Grundregeln beizubehalten: Mindestdistanz wahren, räumliche Distanzierung und mit den klaren Ausnahmenmöglichkeiten zuhause bleiben“, appelliert Gesundheitsminister Rudi Anschober.

