„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 9. April in ORF 1

Am Gründonnerstag auf den Spuren des „Greenwashing“

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Gründonnerstag, dem 9. April 2020, um 22.25 Uhr in ORF 1 begibt sich Peter Klien getreu dem Tagesmotto auf die Spuren des „Greenwashing“. Damit hängt die Industrie ihren Produkten ein „grünes Mäntelchen“ um und verkauft sie als umweltfreundlich. Andere nennen es schlichtweg „Öko-Schmäh“. In die Sendung zugeschaltet ist auch der Ungarn-Korrespondent von „Gute Nacht Österreich“. Denn im Nachbarland herrscht der Notstand – wegen Virus und Viktor. Und nicht zuletzt hat Peter Klien im Internet wieder erstaunliche Postings von Politikern gefunden, die er den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht vorenthalten will.

