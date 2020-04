HC Strache: Pflegekräfte mit Risikoprämie von mindestens 1.500,- Euro netto belohnen

Menschen im Pflegedienst leisten derzeit Übermenschliches

Wien (OTS) - „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen, bei mobilen Pflegediensten und in der 24-Stunden-Betreuung verrichten ohnehin schon Tag für Tag große und engagierte Arbeit – derzeit leisten sie sogar Übermenschliches. Uns muss klar sein, dass Menschen, die im Pflegebereich tätig sind, für unsere Gesellschaft nicht nur bereits jetzt eine unverzichtbare Säule darstellen, sondern auch in Zukunft immer wichtiger werden. In einigen Jahren wird rund eine Million der Österreichischen Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre alt und ein Teil von ihnen zumindest auf partielle Pflege angewiesen sein“, erklärte heute HC Strache.

Umso mehr müsse die aufopfernde Tätigkeit der Menschen im Pflegebereich, die gerade derzeit einen unglaublichen persönlichen Einsatz zeigten, zusätzlich honoriert und auch monetär abgegolten werden, sagte Strache und forderte: „Diese Menschen stellen ein Rückgrat unserer Gesellschaft dar und sollen unter dem Titel einer Risikoprämie mit mindestens einem Monatsgehalt zusätzlich entlohnt werden.“

Wie wenig die Bundesregierung die Leistung des Pflegepersonals tatsächlich schätze, zeige sich schon allein daran, dass die Verantwortlichen von Türkis-Grün bis heute nicht dafür gesorgt hätten, endlich ausreichend hochqualitative FFP2- und FFP3-Schutzmasken für das medizinische Personal und die Pflegebediensteten bereitzustellen. Es sei eine Schande, dass es seit Beginn der Corona-Krise Engpässe und laufende Hinweise des medizinischen Personals gäbe und diese bis heute nicht behoben seien, so Strache.

„Es kommt nicht oft vor, aber in diesem Zusammenhang biete ich dem Caritas-Präsidenten eine Strache-Landau-Achse an, um die hauptamtlichen Mitarbeiter im Pflegedienst, bei der Caritas, beim Roten Kreuz, beim Hilfs- und Volkswerk, in der Diakonie etc. mit einer Fairnesszulage von mindestens 1.500,- Euro netto zu bedenken. Hier ist die Regierung nun gefordert, diesen großartigen Menschen auch finanziell ihre Anerkennung zu zeigen“, schloss Strache mit einem herzlichen Dankeschön an alle Bediensteten im Pflegebereich.

Rückfragen & Kontakt:

Die Allianz für Österreich - DAÖ

PR-Berater Gernot Rumpold

+43 664 465 88 55

gernot.rumpold @ daoe-wien.at

www.daoe-wien.at

Dorotheergasse 5 / Mezzanin / 1010 Wien