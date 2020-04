Kai Pflaume begrüßt zu „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 11. April in ORF 1

Mit u. a. Alexander Kumptner, Heiner Lauterbach, Jutta Speidel, Henry Maske und Regina Halmich

Wien (OTS) - Kai Pflaume begrüßt wieder kleine und große Stars, wenn am Samstag, dem 11. April 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Ausgabe der beliebten ORF/ARD-Familienshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ auf dem Programm steht. In zehn spannenden Duellen gehen als hochmotivierte, prominente Gäste diesmal der österreichische Fernsehkoch Alexander Kumptner, Journalistin und Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen, Schauspielerin Jutta Speidel und Kollege Heiner Lauterbach, Fußballnationalspieler Timo Werner sowie die wohl bekanntesten Zwillingsbrüder der deutschen Social-Media-Szene Heiko und Roman Lochmann ins Rennen. Außerdem stellen sich Farbforscher Professor Axel Venn, Profitänzerin Ekaterina Leonova sowie die deutschen Boxlegenden Henry Maske und Regina Halmich ihren kleinen Herausforderern und Jürgen Vogel zeigt zum fünften Mal in der Kategorie „Klein gegen Vogel“ sein Können. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung tritt Alexander Kumptner im „Kartoffel-Schäl-Duell“ gegen die elfjährige Luna an, Nikolas (11) aus Piesendorf kämpft gegen Timo Werner im „Fußball-Dart-Duell“ und der neunjährige Joel aus Breitenfurt bei Wien fordert Heiner Lauterbach im „Kinderbuch-Duell“ heraus.

Die Wettkämpfe im Überblick:

Das „Kartoffel-Schäl-Duell“: Luna (11) gegen Alexander Kumptner Wer kann schneller Kartoffeln schälen? Ob als Brei, Pommes, Puffer oder einfach pur – Luna kann von Kartoffeln nicht genug bekommen. Damit es schneller geht, wenn der Kartoffelhunger einmal zu groß werden sollte, hilft die Elfjährige ihrer Oma gern beim Schälen. Bei „Klein gegen Groß“ muss Luna allerdings gegen Alexander Kumptner Kartoffeln schälen. Auch wenn der erfolgreiche Fernsehkoch aus Österreich heute eher selten selbst zum Schälmesser greifen muss, gelernt ist schließlich gelernt. Kleiner Fan der tollen Knolle oder österreichischer Erdapfel-Experte – wer hat beim Wettschälen die Nase vorn?

Das „Fußball-Dart-Duell“: Nicolas (11) aus Piesendorf gegen Timo Werner

Wer erspielt mit dem Fußball mehr Punkte auf einer Dartscheibe? Ohne Fleiß kein Preis – das weiß auch Nicolas aus dem österreichischen Piesendorf. Mehrmals wöchentlich trainiert der kleine Kicker mit seiner Mannschaft. Der Nachwuchskicker fordert den Star von RB Leipzig und Nationalstürmer Timo Werner zu einem deutsch-österreichischen Duell an einer riesigen Fußball-Dartscheibe heraus. In einem spannenden Zweikampf zeigt sich, welcher der beiden Fußballer über eine höhere Zielgenauigkeit verfügt und mehr Punkte auf der Dartscheibe sammeln kann.

Das „Kinderbuch-Duell“: Joel (9) aus Breitenfurt bei Wien gegen Heiner Lauterbach

Wer erkennt mehr Figuren aus Kinderbuch-Klassikern anhand von Zitaten? Pippi, Momo, der kleine Wassermann und Jim Knopf – das sind nur einige wenige der zahlreichen kleinen und großen Helden der klassischen Kinderbuchliteratur. Joel aus Breitenfurt bei Wien ist nicht nur ein nimmersatter Bücherwurm, sondern mit bereits zwei veröffentlichten Büchern aktuell Österreichs jüngster Autor. Im „Kinderbuch-Duell“ fordert der Neunjährige Schauspieler Heiner Lauterbach heraus, der die Klassiker aus seiner eigenen Kindheit kennt und als Großvater schon zum Vorleser geworden ist. Reicht das, um im „Kinderbuch-Duell“ gegen den österreichischen Nachwuchsautor Geschichte zu schreiben oder entpuppt sich das Duell für den Schauspieler als ein Buch mit sieben Siegeln?

Das „Seilsprung-Duell“: Vincent (10) aus Stephanskirchen in Bayern gegen Henry Maske und Regina Halmich. Wer macht mehr Seilsprünge mit verbundenen Augen?

Das „Luftlinien-Duell“: Konrad (11) aus Bielefeld gegen Sabine Christiansen. Wer kennt sich besser mit Luftlinien aus?

Das „Balance-Duell“: Luise (9) aus Frechen gegen Ekaterina Leonova. Wer kann besser balancieren?

Das „Münchner-Nahverkehr-Duell“: Valentin (8) aus München gegen Jutta Speidel. Wer kennt sich besser im Münchner Nahverkehrsnetz aus?

„Klein gegen Vogel“: Jos (8) aus dem schleswig-holsteinischen Barlteraltendeich gegen Jürgen Vogel. Wer fährt mit einem Quad schneller über zwei gespannte Drahtseile?

Das „Farben-Duell“: Marlene (10) aus München gegen Professor Axel Venn. Wer kann besser Farbtöne erkennen?

Das „Medizinball-Duell“: Jess und Jamie (12) aus Hagen gegen Heiko und Roman Lochmann. Welches Team schafft mehr Würfe mit dem Medizinball gegen eine Wand?

Diese Ausgabe von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ wurde noch vor den Coronavirus-bedingten Einschränkungen vor Publikum in Deutschland aufgezeichnet und ist unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen entstanden.

