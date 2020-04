Mit fixfertig eingerichtetem Senioren-Smartphone die Corona-Isolation überbrücken

emporia Telecom bietet mit einem Partner fertig eingerichtete Smartphones für Senioren an, um den älteren Menschen in Zeiten der Corona-Isolation die Kommunikation zu erleichtern.

Linz (OTS) - Viele Senioren sitzen isoliert zuhause, dürfen niemanden sehen und sind – abgesehen von Telefon und Medien – von der Außenwelt abgeschnitten. Kein sichtbarer Kontakt zu den Kindern oder Enkelkindern, keine Online-Bestellung zum Beispiel von Büchern, keine Online-Zeitung.

Ein Smartphone kann diesen sozialen Spalt überbrücken. Aber es gibt ein maßgebliches Problem: Senioren sind wohl in der Lage, ein einfach zu bedienendes Smartphone ohne große Schulung zu nutzen. Allerdings nur, wenn das Gerät fixfertig eingerichtet ist. Dazu gehört beispielsweise das Speichern der wichtigsten Rufnummern, das Anlegen einer E-Mail-Adresse oder eines Google-Kontos oder das Runterladen wichtiger Apps wie WhatsApp.

Und genau an diesem Punkt – an der richtigen Einrichtung des Smartphones – scheitert in der Regel der gut gemeinte Versuch in Zeiten der Corona-Isolation, den Eltern jetzt schnell mal ein Smartphone zu schicken.

Emporia-Chefin Eveline Pupeter: „Wir haben deshalb das emporia Sorglos-Paket Online entwickelt. Der ältere Nutzer muss das Telefon nur einschalten und kann es gleich nutzen. Gerade jetzt ist es wichtig, dass ältere Menschen gut mit ihren Liebsten kommunizieren können.“

Via WhatsApp beispielsweise ist es möglich, mit Angehörigen oder Freunden mit Live-Bild zu telefonieren oder Fotos und nette Videos auszutauschen. „WhatsApp wird von den Senioren enorm stark genützt“, weiß Pupeter.

Alles aus einer Hand: Von der Bestellung zum fixfertigen Smartphone

Smartphone-Kauf, Vertragsabwicklung, Einrichtung und Versand des Gerätes, das alles wird österreichweit von der Firma TC Telekomcenter abgewickelt. Die Smartphones werden per GLS geliefert und kontaktlos zugestellt. Info: www.telekomcenter.at, Tel. 0664/ 3600850.

Die Bestellung des Sorglos-Pakets erfolgt online und wird in der Regel durch jüngere Angehörige durchgeführt. Das Paket beinhaltet den kompletten Einrichtservice:

SIM Karte einlegen

10 wichtigste Kontakte (Kinder, Freunde, Arzt, Hotlines von emporia….) einspeichern

E-Mail einrichten mit Gmail-Adresse

Google Konto anlegen

Wichtige Apps herunterladen Whats App (die wichtigste App in Zeiten der Isolation) herunterladen und mit der SIM Karte verifizieren Facebook (wird beim Einrichteservice in den Shops sehr viel gewünscht) Medien wie ORF, regionale Zeitungen) Zoom, Skype (wählt der Besteller aus, je nachdem was zB: in der Familie verwendet wird)



Rückfragen & Kontakt:

Walter Deil

Unternehmenssprecher emporia Telecom

Tel. 0670 7010 322