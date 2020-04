Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal: Bundesgärten öffnen – SOFORT!

Es gibt kein Verständnis dafür, dass die Bundesgärten nicht sofort aufsperren und Unverständnis darüber, wie willkürlich die Geschäfte wann wieder aufsperren dürfen.

Wien (OTS) - Der beharrliche Einsatz von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und der Wienerinnen und Wiener hat sich ausgezahlt: Die Bundesregierung hat die willkürliche Schließung der Bundesgärten in Wien zurückgenommen und wird die Grünflächen, die in Summe der Größe des Bezirks Margareten entsprechen, endlich wieder für Spaziergänge öffnen.

"Willkürliche Benachteiligung der Wiener Bevölkerung"

Doch warum erst am 14. April? Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal kann – wie viele Rudolfsheimerinnen und Rudolfsheimer – nicht verstehen, warum man angesichts des strahlend schönen Wetters nicht sofort aufsperrt: „Für die Bevölkerung des 15. Bezirks ist der nahe Schlosspark Schönbrunn ein wichtiger Naherholungsbereich, der genügend Platz für Spaziergänge bietet, bei denen auch die Abstandsregeln gut eingehalten werden können“, kritisiert Zatlokal. Nun werden sich die Menschen in den nächsten Tagen in den offenen städtischen Parks und auf den Gehsteigen drängen, wo das Abstandhalten schwieriger ist als in großen Parkanlagen, fürchtet der Bezirksvorsteher und fügt hinzu: „Das entspricht keiner Logik und ist eine willkürliche Benachteiligung der Wiener Bevölkerung!“

Hohe Disziplin beim Einhalten der Beschränkungen

Dass die Zahlen der Neuansteckungen so niedrig und in der Millionenstadt Wien vergleichsweise niedrig sind, sei das Verdienst der Wienerinnen und Wiener. Zatlokal bedankt sich ausdrücklich bei allen Rudolfsheim-Fünfhauserinnen und Rudolfsheim-Fünfhausern für das Einhalten der Ausgangsbeschränkungen, die wochenlange Disziplin und das großartige Engagement der Zivilgesellschaft bei der Unterstützung zur Öffnung der Gärten. „Dass man die Wiener Bevölkerung trotz inzwischen sinkender Zuwachsraten dennoch tagelang von den Bundesgärten aussperrt, versteht niemand!“, So Zatlokal.



