Ostern mit den Kinderfreunden NÖ

Kinder und Familien werden weiterhin bestmöglich unterstützt

St. Pölten (OTS) - Schon die letzten Wochen begleiten die Kinderfreunde NÖ durch die sogenannte „Daheim-Zeit“. Mit Tipps und Tricks, Bastelanleitungen und Mitmachaktionen werden Familien unterstützt. Für Ostern haben sich die Kinderfreunde Niederösterreich etwas Besonderes einfallen lassen.

Alle Kinder und Familien sind eingeladen zum Thema „Wie sieht dein Wunschtraum-Daheim aus?“ kreativ zu werden. Dabei sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Jeder Beitrag, der eingereicht wird, erhält einen kleinen Sofortgewinn und nimmt an der Verlosung von einem von drei Buchpaketen aus dem Verlag Jungbrunnen teil. „Damit fördern wir nicht nur die Kreativität, sondern tragen auch dazu bei, dass Spaß am Lesen vermittelt wird. Der Verlag Jungbrunnen bietet sowohl große Klassiker als auch preisgekrönte aktuelle Kinder- und Jugendliteratur. Unser Beitrag soll bei Kindern die Lust am Lesen wecken“, so der Landesvorsitzende der Kinderfreunde Niederösterreich, Abg. z. Nationalrat Bürgermeister Andreas Kollross.

Und noch ein weiteres Highlight gibt es zu Ostern: Der Kasperl kommt! Die Puppenbühne der Kinderfreunde Niederösterreich bietet am Karsamstag und Ostersonntag jeweils um 10:00 und 15:00 Uhr eine Kasperlvorführung im Internet unter www.noe.kinderfreunde.at/kasperlzeit an. „Damit gehen die Kinderfreunde neue Wege. Da Veranstaltungen mit dem Kasperl derzeit nicht vor Ort stattfinden können, zeigen wir zwei gewaltfreie und kurzweilige Stücke mit dem Kasperl im Internet“, so Kollross weiter.

Auf der Homepage www.noe.kinderfreunde.at und den Social Media Accounts findet man alle Informationen dazu.

Rückfragen & Kontakt:

Kinderfreunde Niederösterreich

Günther Haas

Geschäftsführer

0664 88540262

guenther.haas @ noe.kinderfreunde.at

www.noe.kinderfreunde.at