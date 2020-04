NR-Präsident Sobotka dankt anlässlich des Pessachfests für die vorbildhafte Solidarität in der Israelitischen Kultusgemeinde

Sobotka: Finanzielle Unterstützung, Einkaufshilfen und Kooperationen wurden schnell und unbürokratisch bereitgestellt

Wien (PK) - "Die aktuelle Krise stellt uns alle vor riesige Herausforderungen. In einer Zeit der Krise ist es notwendig, dass wir alle zusammenstehen", dankt NR-Präsident Wolfgang Sobotka anlässlich des heute Abend beginnenden Pessachfests der Israelitischen Kultusgemeinde für die zahlreichen gesetzten Maßnahmen für ältere Menschen.

"Dabei möchte ich die vorbildhafte Solidarität und das Engagement in der jüdischen Gemeinde für ältere Mitmenschen und Menschen in Not, nicht nur in Wien, sondern auch in den Kultusgemeinden in den einzelnen Bundesländern besonders hervorheben", ist Sobotka überzeugt. Die schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe für in Not geratene Menschen, eine eigene Hotline und das Angebot von Einkaufshilfen in Kooperation mit den Jüdischen österreichischen HochschülerInnen und über 100 Freiwilligen sei beeindruckend und habe Vorbildcharakter. "Als Nationalratspräsident und Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds setze ich mich dafür ein, dass wir Sie in dieser schwierigen Zeit bestmöglich unterstützen. Ich wünsche Ihnen trotz der schweren Zeit ein schönes Pessachfest", so NR-Präsident Wolfgang Sobotka. (Schluss) red

