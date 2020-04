Gärtner liefern Balkon- und Gartenpflanzen aus heimischer Produktion nach Wien

Gemüsepflanzen, Sommerblumen und Kräuter sind auf den Blumenmärkten erhältlich

Wien (OTS) - Vom 14. April bis zum 14. Mai 2020 bringen die Wiener Gärtner auf den Blumenmärkten wieder vier Wochen lang Gemüsepflanzen, Kräuter und Sommerblumen in die Bundeshauptstadt. An 39 Standorten in ganz Wien bieten sie auch heuer wieder Pflanzen für Balkon und Garten aus ihrer eigenen Produktion an. Gerade in Zeiten wie diesen sind Blumen und Pflanzen eine wichtige "Nahrung für die Seele". Darum: Holen Sie sich den Frühling in die eigenen vier Wände, auf den Balkon oder die Terrasse.



Die Wiener Gärtner stehen Ihnen außerdem gerne mit Rat und Tat zur Seite, wie Sie sich in der aktuellen Situation zu Hause am besten eine blühende Wohlfühloase schaffen - nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich umfassend beraten zu lassen.



Gemüse und Kräutersortiment



Das Sortiment an Gemüsepflanzen ist groß und reicht von Tomaten, Gurken, Salatpflanzen, Melanzani, Pfefferoni und Kürbissen über Kräuter wie Rosmarin, Lavendel, Majoran oder Oregano - eine Auswahl, die das Herz eines jeden Hobbykochs garantiert höher schlagen lässt.



Sommerblumen, die verzaubern



Bunte und fröhliche Akzente setzen die schönen Sommerblüher der Wiener Gärtner, die mit ihrer erstklassigen Qualität lange Freude bereiten, so zum Beispiel klassische Balkonpflanzen, wie Pelargonien in ihren unterschiedlichsten Farbschattierungen und Arten, Aztekengold, Dahlien in verschiedenen Farben und Formen oder bunte Fuchsien.



Keine andere Pflanze ist übrigens besser geeignet, sich an die Bedingungen im Stadtgebiet anzupassen, als die Pelargonie. Sie ist hitzeresistent, pflegeleicht und ideal für das städtische Klima. Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Dachgarten: Die Pelargonie mit ihrer Farben- und Formenvielfalt verkörpert, mit den richtigen Dekoelementen, urbanen Lifestyle. Heuer wird ihre breite Farbpalette noch um modische Flieder- oder Violetttöne ergänzt, die sich damit perfekt vom städtischen Grau abheben - für besondere urbane Rückzugsorte mit Wohlfühlgarantie.



Die Wiener Gärtnerbetriebe finden Sie auf der Facebookseite Die Wiener Gärtner, unter www.die-wiener-gaertner.at oder unter der Telefonnummer 01/6151298. (Schluss)

