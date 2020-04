Oxonitsch/Prokop/Sima: "Ottakring passt auf": Bitte auch in den nächsten Tagen!

Ottakringer SP-MandatarInnen erfreut über das große Miteinander im 16ten

Wien (OTS/SPW) - Bereits am ersten Tag der Ausgangsbeschränkungen wurden in Ottakring zahlreiche Initiativen gesetzt, um in diesen schwierigen Zeiten aufeinander zu schauen. "Schon in den ersten drei Tagen haben wir an die 1000 ältere Ottakringerinnen und Ottakringer angerufen, um unsere Hilfe bei Besorgungen anzubieten", erläutert SP-Gemeinderat und Bezirksvorsitzender Christian Oxonitsch eine Initiative der SPÖ Ottakring. Hunderte Plakate mit den wichtigsten Telefonnummern wurden im Bezirk in Häusern angeschlagen und in Nahversorgergeschäften verteilt, um Menschen konkrete Hilfestellungen zu geben. "Viele junge OttakringerInnen AktivistInnen helfen derzeit mit und kaufen für rund 100 ältere BezirksbewohnerInnen ein, gehen mit dem Hund Gassi oder besorgen Medikamente.", zeigt sich der Ottakringer Gemeinderat über das Engagement erfreut. "Derzeit läuft auch der zweite Durchgang der Telefonaktion, bei der SP-Mitglieder ab 65 angerufen werden. Viele ältere Menschen suchen auch das Gespräch. Und wir wollen uns hier offensiv anbieten." Ab Donnerstag erhalten auch viele MitarbeiterInnen in wichtigen Bereichen in Ottakring ein kleines Osterpräsent als Danke für den Einsatz in den letzten Tagen. ****



"Im Bezirk gibt es ein besonderes Miteinander. Und das ist besonders jetzt spürbar" freut sich auch SP-Bezirksvorsteher Franz Prokop. Gemeinsame virtuelle "Filmabende" mit historischen Aufnahmen aus Ottakring und Wien oder mit dem Film "Jesus von Ottakring", initiiert von jungen Ottakringer AktivistInnen erfreuen sich großer Beliebtheit. Und die zahlreichen Nachbarschaftsinitiativen - von Whatsapp-Einkaufsgruppen bis zum Sammeln und publizieren von Ottakringer Betrieben mit Lieferservice auf der Homepage und Facebookseite der SPÖ Ottakring ist eine wichtige Hilfestellungen. "Ottakring passt auf", das zeigte sich in den letzten 3 Wochen eindrucksvoll", ist BV Prokop stolz und dankt den OttakringerInnen für ihre Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme.



Besonders zeigt sich das auch am Brunnenmarkt. "Der Brunnenmarkt ist inklusive Bauernmarkt am Yppenplatz so wie die anderen Märkte in der Stadt ein wichtiger Nahversorger. Um ein sicheres Einkaufen im Freien zu ermöglichen, haben wir rasch reagiert, grössere Abstände zwischen den Ständen geschaffen und in der Brunnengasse samstags ein Einbahnsystem umgesetzt. Die Regelungen wurden sehr gut angenommen und die Menschen haben Rücksicht aufeinander genommen“, so freut sich die für die Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima. Auch am kommenden Samstag wird diese Regelung in der Brunnengasse wieder gelten. Dass auch in unseren Naherholungsgebieten und Parkanlagen auf die notwendigen Abstände geachtet wird, freut Umweltstadträtin Sima: „Anders als die Bundesgärten sind die städtischen Parks und natürlich die grossen Naherholungsgebiete wie die Steinhofgründe für alle offen, zum kurz auslüften, damit niemanden die Decke auf den Kopf fällt.



Alle drei Ottakringer MandatarInnen appllieren an die OttakringerInnen, weiterhin die Maßnahmen zu unterstützen und aufeinander zu achten. "Gegenseitige Rücksichtsnahme und Einhaltung der notwendigen Abstandsregeln und Ausgangsbeschränkungen sind auch in den kommenden Tagen noch wichtig. Zeigen wir gemeinsam weiterhin: Ottaking passt auf!"



