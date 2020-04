„Eco Spezial“: Der große Umbruch – Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert

Am 9. April um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Der große Umbruch – Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert“ zeigt ein von Dieter Bornemann präsentiertes „Eco Spezial“ am Donnerstag, dem 9. April 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 eine Doku des WDR, die erstmals in Österreich ausgestrahlt wird.

Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Digitalisierung schreitet voran und bahnbrechende Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) eröffnen völlig neue Möglichkeiten: Algorithmen erkennen Parkinson, Krebs oder Depressionen besser als Mediziner/innen. Mit Hilfe von KI können neue Medikamente schneller entwickelt werden als jemals zuvor. Intelligente Software steuert autonom fahrende Autos und führerlose Luftfahrzeuge. Das alles bietet große Chancen, aber gerade das atemberaubende Tempo der Veränderungen birgt auch Gefahren. Was kommt auf uns zu? Wie wird künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt, unsere Gesellschaft und unseren Alltag verändern? Und wie gehen wir mit der neuen Technik um? Bericht: Tilman Wolff, Ranga Yogeshwar, ORF-Bearbeitung: Hans Hrabal.

