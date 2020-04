Situation rund um Coronakrise trifft auch die Jugendlichen

LR Teschl-Hofmeister: Jugendliche sind Teamplayer und zeigen große Bereitschaft zu helfen

St. Pölten (OTS/NLK) - Quer durch Niederösterreich haben sich in den letzten Wochen viele Jugendliche und ihre Organisationen dazu bereit erklärt, ihren Mitmenschen während der Coronakrise unterstützend zur Seite zu stehen. „Personen, die der Risikogruppe angehören oder keine Verwandten oder Bekannten haben die helfen, sind überaus dankbar für diese Bereitschaft. Dafür gilt euch mein größter Respekt“, bedankt sich Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Jugend und bei den Jugendorganisationen, die vielerorts Hilfsprojekte ins Leben gerufen haben. Die Krise bedeutet aber auch für die Jugendlichen eine große Belastung – bleiben doch die gesetzten Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen weiterhin aufrecht. Mit Blick auf die Osterzeit appelliert Teschl-Hofmeister deshalb: „Auch, wenn es gerade während der eigentlichen Ferienzeit schwerfällt, diese Beschränkungen einzuhalten, lautet meine ganz große Bitte: Keine Partys, keine persönlichen Treffen, keine Feste. Gerne viel Kontakt per Telefon, E-Mail, Social Media, aber ansonsten gilt nach wie vor – zuhause bleiben. Gemeinsam halten wir das durch.“

„In den letzten Wochen zeigten so viele unglaublich verantwortungsvolle, aktive junge Menschen in unserem Land, wozu wir imstande sind. Auch die NÖ Jugendorganisationen haben sich großen Dank verdient“, so Teschl-Hofmeister zur aktuellen Lage, die natürlich auch für junge Menschen völlig neue Lebenssituationen bringt. „Auch die Jugendlichen finden sich in einer veränderten und völlig neuen Situation wieder. Dass viele dennoch die Bereitschaft zeigen, anderen zu helfen, macht Mut. Auf dieses Verantwortungsbewusstsein setzen wir nun auch während der Ferienzeit, wenn es darum geht zuhause zu bleiben und die Ausgangsbeschränkungen weiter einzuhalten“, so die Landesrätin.

Die Jugend:info NÖ kann man zwar derzeit nicht persönlich besuchen, aber das Team der Jugend:info ist für junge Menschen natürlich auch in Ausnahmesituationen da. So steht das Team auf vielen Kanälen bereit, wenn man Fragen hat. Aktuelle Tipps sind auf der Homepage www.jugendinfo-noe.at zu finden und Fragen können jederzeit per E-Mail oder Social Media gestellt werden. „Alle helfen mit in dieser Situation und auch die jungen Menschen in Niederösterreich zeigen deutlich, dass sie hervorragende Teamplayer sind. Darauf lässt sich auch in Zukunft verlässlich aufbauen“, sieht Teschl-Hofmeister eine besondere Perspektive in diesen außergewöhnlichen Wochen.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse