Kinderfreunde/Oxonitsch: Besonderes Augenmerk auf Kinder mit Behinderung in Schulen und Kindergärten

Es gibt nicht nur die Matura, Herr Bildungsminister!

Wien (OTS) - Rund 10% der Kinder mit Behinderung besuchen derzeit die Pflichtschulen, weil ihre Eltern aufgrund ihrer Berufstätigkeit oder anderer Gründe diese nicht ständig zu Hause betreuen können. Damit liegt die Inanspruchnahme der Betreuung in Schulen weit über dem Gesamtschnitt von derzeit rund 0,3%. In den Kindergärten ist die Zahl vermutlich ähnlich.



"Die öffentliche Diskussion bestimmt aber leider fast nur die Frage der Matura. Und auch in den Aussagen des Bildungsministers findet sich leider kein Hinweis auf die herausfordernde Arbeit der LehrerInnen und PädagogInnen in diesem Bereich.", erklärte dazu der Vorsitzende der Österreichischen Kinderfreunde, Christian Oxonitsch.



Nach Ostern wird diese Gruppe vermutlich noch größer werden, weil viele Eltern wieder in ihren Beruf zurück können oder müssen. Gerade aber für diese Kinder ist eine besondere Sorgfalt notwendig, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Die österreichischen Kinderfreunde fordern, dass Eltern von Kindern mit Behinderung nicht nur Anspruch auf Sonderfreistellung für die Dauer der Coronamaßnahmen bekommen, sondern seitens des Bundes auch 100% der Kosten für die Arbeitgeber übernommen werden. Das derzeit beschlossene Drittel ist zu wenig, um diese Eltern vor Kündigung bestmöglich zu schützen, sind die Österreichischen Kinderfreunde überzeugt.



"Gleichzeitig wollen wir den engagierten LehrerInnen und PädagogInnen für ihren Einsatz danken, der für viele Familien in den vergangenen Wochen von besonderer Bedeutung war." erklärte Oxonitsch abschließend.



