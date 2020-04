Industrie: Groteske Steuer-Vorschläge zerstören Arbeitsplätze und Unternehmen

IV-GS Neumayer: Unternehmen kämpfen um wirtschaftliches Überleben und Arbeitsplätze – Retro-Belastungsideen kontraproduktiv und Gefahr für allgemeinen Wohlstand

Wien (OTS) - „Aktuell kämpfen Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um das wirtschaftliche Überleben und um Arbeitsplätze. Das ist die Basis für unseren Sozialstaat in Österreich. Völlig konterkariert wird dieser gemeinsame Einsatz durch groteske Belastungsideen, die endgültig zu Massenarbeitslosigkeit und Unternehmenssterben führen“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, am heutigen Dienstag anlässlich aktuell aufgestellter Enteignungsforderungen einer Nicht-Regierungsorganisation. Egal zu welchem Zeitpunkt würden immer wieder die gleichen alten Hüte aus der politischen Mottenkiste geholt. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt sei dies besonders grotesk:

jetzt brauche es Zuversicht und eine klare Perspektive, wie Unternehmen und Beschäftigte die gegenwärtig massive Krise bewältigen und Österreich seine Chancen zur Wiedererlangung unseres gewohnten Wohlstands stärken kann. „Enteignungsideen sind jetzt weder hilfreich noch gefragt“, so Neumayer.

