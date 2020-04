CROMSOURCE kündigt Start einer klinischen Studie zu COVID-19 an

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - CROMSOURCE, ein internationales Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit globalem Hauptsitz in Verona, Italien, meldete den Start seiner ersten COVID-19-Studie im Auftrag eines europäischen Pharmakonzerns. Die Studie soll in Italien durchgeführt werden, wobei CROMSOURCE weitere Studien in anderen europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten plant.

"Die COVID-19-Pandemie hat eine noch nie dagewesene globale Gesundheits- und Wirtschaftskrise ausgelöst. Während unsere gesamte Geschäftstätigkeit der letzten 22 Jahre entscheidend für die Verbesserung und Rettung von Leben war, erfüllt es uns nun mit enormen Stolz, eine so wichtige Rolle bei der Entwicklung einer sicheren und effektiven Behandlung für COVID-19 spielen zu dürfen", so Dr. Oriana Zerbini, Gründerin und CEO von CROMSOURCE. "Die aktuelle weltweite Lage lehrt uns alle Bescheidenheit und wir freuen uns, wenn alle Bürger dieser Welt wieder ihren gewohnten Alltag aufnehmen können."

"CROMSOURCE hat auf die COVID-19-Situation umgehend reagiert und eine multidisziplinäre operative Arbeitsgruppe eingerichtet. So soll sichergestellt werden, dass wir weiterhin entsprechend der aktuellsten behördlichen Auflagen effektiv an unseren laufenden Projekten arbeiten und beim Management unserer Studien die erforderlichen innovativen Ansätze verfolgen", so Kerry Dyson, Chief Operating Officer. "Diese Schritte versetzen uns in die Lage, klinische Studien zu COVID-19-Therapien schnell und effektiv starten zu können, was durch unser Engagement für diese wichtige neue Studie belegt wird."

CROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes internationales Auftragsforschungsinstitut, das der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikindustrie ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio liefert. Das Unternehmen ist auf klinische Weiterentwicklung und Ressourceneinsatz spezialisiert und gewährleistet mit einem flexiblen Ansatz die Unterstützung der individuellen Bedürfnisse seiner Kunden. CROMSOURCE bietet unvergleichliche Komplettlösungen in Bezug auf Studien-Zeitleisten, Registrierung und Kosten. CROMSOURCE verfügt über Niederlassungen in sämtlichen Regionen Europas und Nordamerikas. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.cromsource.com.

