Jetzt Wunschfahrzeug online konfigurieren und einen Service-Gutschein sichern! (FOTO)

Wien (ots) -

Wunschfahrzeug über den Ford-Konfigurator zusammenstellen

Konfiguration online an den Händler senden

Individuelles Angebot vom Händler erhalten

Gerade in der jetzigen Zeit, in der der persönliche Kontakt nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist, gewinnt der Online-Kontakt zwischen Kunde und Händler noch stärker an Bedeutung.

Daher bietet Ford jetzt einen attraktiven Service-Gutschein für alle, die sich Ihr Wunschfahrzeug online über den Fahrzeug-Konfigurator auf www.ford.at zusammenstellen und diese Konfiguration an einen Händler ihrer Wahl senden.

Der Händler wendet sich daraufhin mit einem individuellen, unverbindlichen Angebot an den potenziellen Kunden und - wenn es in weiterer Folge zu einem Vertragsabschluss kommt - erhält der glückliche Neuwagen-Besitzer einen Service-Gutschein in Höhe von 250EUR.

Danijel Dzihic, Managing Director Ford Motor Company (Austria) GmbH: "Mit dieser Aktion möchten wir jene Kunden ansprechen, die auch in dieser schwierigen Zeit nicht mit dem Kauf eines Neuwagens warten wollen oder vielleicht sogar darauf angewiesen sind, gerade jetzt ein Fahrzeug kaufen zu müssen. Diesen Kunden stehen unsere kompetenten Verkäufer in den Handelsbetrieben trotz der Ausgangsbeschränkungen online und telefonisch wie gewohnt gerne und beratend zur Seite".

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Christian Wotypka

Ford Motor Company (Austria) GmbH

+43 (0)5 06581-300

cwotypka @ ford.com