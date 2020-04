Erich Valentin/Gerald Bischof (SPÖ): Bundesgärten JETZT öffnen

Wien (OTS/SPW-K) - „Es ist mir unverständlich, warum die Bundesgärten in Wien erst nach Ostern geöffnet werden“, reagiert der Wiener Umweltausschussvorsitzende und SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin auf die Entscheidung der Bundesregierung, die Bundesgärten in Wien erst ab 14. April zu öffnen.

Wien hat alle Auflagen der Bundesregierung solidarisch ohne Murren mitgetragen, umso größer ist nun das Unverständnis darüber, warum es in dieser Angelegenheit in Zeiten der Krise keinen Schulterschluss gibt, wundert sich Valentin. Umso dankbarer ist Valentin auch, dass der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig beharrlich die Öffnung der Bundesgärten einfordert.

„Ich sehe tagtäglich die Menschen im Gänsemarsch um den Augarten herumlaufen, blickt man ins Innere, sieht man ein paar verwaiste Tauben herumspazieren. Die Leute stehen draußen vor den verschlossenen Toren und können die Sinnhaftigkeit nicht verstehen, besonders dann, wenn die Parks in der Verwaltung der Stadt überall, wo es möglich ist, offen sind - und das ohne Probleme“, so Valentin weiter.

Durch die Schließung der Bundesgärten geht ein Areal in der Größe des Bezirks Margareten verloren, das die Wienerinnen und Wiener nicht nutzen können. „Verfolgt man die Szenen, die sich vorm verschlossenen Augarten abspielen, verdeutlicht sich der Unterschied zwischen Stadt und Land. Die Bundesregierung muss akzeptieren, dass Wien anders tickt. 2 Millionen Menschen in einer Großstadt brauchen Platz im Grünen“, sagt der Brigittenauer Gemeinderat weiter. Und: „Da muss man nicht studiert haben, um zu verstehen, dass die Wienerinnen und Wiener auf diese Weise nicht mehr, sondern weniger Abstand halten können. Und dass obwohl die überwiegende Mehrheit von ihnen mustergültig alle Auflagen der Bundesregierung erfüllt, wofür wir alle sehr dankbar sein sollten.“

Derselben Meinung sind auch die SPÖ-BezirksvorsteherInnen und StellvertreterInnen. "Prinzipiell begrüßen wir die Öffnung der Bundesgärten, zielführender wäre jedoch eine sofortige Öffnung! Alle Vertreterinnen und Vertreter der Bezirke, mit denen ich gesprochen habe, verstehen das Zögern nicht. Gerade rund um die großen Gärten macht es keinen Sinn, dass die Menschen ihren erlaubten Spaziergang am Gehsteig machen und durch die versperrten Gittertore schauen. Wir sind für eine sofortige Öffnung, um die Bewohnerinnen und Bewohner der Bezirke unter Einhaltung aller Maßnahmen wie den Mindestabstand gesund durch die Krise zu bringen", sagt der Liesinger Bezirksvorsteher und Sprecher der sozialdemokratischen VorsteherInnen Gerald Bischof.

Der Appell lautet: „Frau Bundesministerin Köstinger, öffnen Sie den Augarten. Jetzt!

