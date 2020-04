Schwarz zu Weltgesundheitstag: Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems bedeutender denn je

VP-Gesundheitssprecherin erinnert an die Verdienste all jener, die derzeit im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Weltgesundheitstags erinnert VP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz an die Verdienste aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssektor während der Coronakrise: „In der aktuellen Ausnahmesituation ist die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems bedeutender denn je. Wir haben es derzeit mit der größten Pandemie seit der Spanischen Grippe zu tun“, so Schwarz. Umso wichtiger seien daher alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Gesundheitssystem aufrechterhalten. „Sie sind die Heldinnen und Helden des Alltags, ohne die unser System nicht funktionsfähig wäre. Mein Dank gilt daher allen Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich, die tagtäglich in einer äußerst schwierigen Situation ihren Dienst tun“, betont die VP-Gesundheitssprecherin.



Die Ausbreitung des Coronavirus in Europa und der Welt stelle das heimische Gesundheitssystem vor nie da gewesene Herausforderungen, denen auf personeller Ebene zu begegnen sei. „Danke auch an alle, die sich während der Krise freiwillig engagieren und solidarisch mit jenen sind, die die Hilfe derzeit am meisten benötigen. Ohne dieses Engagement könnten wir den hohen personellen Aufwand, der derzeit im Gesundheitsbereich notwendig ist, nicht stemmen“, schließt Schwarz.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/