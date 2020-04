Talk 1 Spezial: WIR. GEMEINSAM. JETZT! Weil drüber reden hilft.

Lisa Gadenstätter im Gespräch mit Sebastian Kurz; danach „Dok 1: An der Pflegefront – Helfen in Coronazeiten“

Wien (OTS) - Die Corona-Krise krempelt unser Leben um und stellt uns alle vor extreme Herausforderungen. Lisa Gadenstätter spricht in einem „Talk 1 Spezial: WIR. GEMEINSAM. JETZT!“ am Donnerstag, dem 9. April 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit Bundeskanzler Sebastian Kurz über die Fragen, Sorgen und Gedanken der Österreicherinnen und Österreicher. Wie geht es jetzt weiter? Wann werden wir wieder unser Leben halbwegs normal leben können? Die Fragen aus der Bevölkerung werden via Skype in der Sendung gestellt. Weitere Gesprächspartner sind Psychologin Elke Prochazka, Autor Thomas Brezina und Expertinnen und Experten aus der Medizin. Danach, um 21.35 Uhr, rückt „Dok 1: An der Pflegefront – Helfen in Coronazeiten“ die Heldinnen und Helden des Alltags, die Betreuerinnen und Betreuer älterer Menschen, in den Vordergrund. Sie kümmern sich um eine „Hauptrisikogruppe“, die dringend auf Hilfe angewiesen ist und besuchen Pflegebedürftige in ihren eigenen vier Wänden. Wie sie ihren Job in diesen schwierigen Zeiten meistern und wie es den Menschen zu Hause geht, zeigt diese „Dok 1“-Reportage von Silvan Huber.

„Dok 1: An der Pflegefront – Helfen in Coronazeiten“ um 21.35 Uhr

Die Welt befindet sich in einer Ausnahmesituation. Regierungen weltweit haben zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie drastische Maßnahmen ergriffen. Auch in Österreich bedeuten die Verordnungen der Bundesregierung einschneidende Veränderungen im Lebensalltag. „Stay at home“ ist die neue Devise. Wer kann, soll zu Hause bleiben. Mit allen weitreichenden Konsequenzen – von Homeoffice über Kurzarbeit und Jobverlust, bis hin zur Einstellung sämtlicher persönlicher Sozialkontakte außerhalb des eigenen Haushalts. Die „Dok 1“-Reportage „An der Pflegefront – Helfen in Coronazeiten“ wirft einen Blick auf zwei besonders betroffene Menschengruppen: ältere pflegebedürftige Menschen – allesamt Teil der sogenannten Risikogruppe – und auf all jene, die sich um diese Menschen in diesen schwierigen Zeiten kümmern.

Regisseur Silvan Huber begleitet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste bei ihrer alltäglichen Arbeit, die in Krisenzeiten alles andere als alltäglich wirkt. Auch diese Reportage wurde unter strengen Auflagen gedreht, mit einem kleinstmöglichen Team vor Ort und unter Einhaltung von Maßnahmen wie der Verwendung von Schutzmasken und Handschuhen sowie des notwendigen Sicherheitsabstands. „Dok 1“ zeigt eine Momentaufnahme aus den Leben eines Heimhelfers, einer Pflegeassistentin und einer diplomierten Pflegekraft. Sie alle gehören zu den neuen Heldinnen und Helden in Coronazeiten. Sie berichtet von ihren Hauptaufgaben wie Einkaufen, Körperpflege und Sicherstellung der Medikamenteneinnahme, aber auch von der immer wichtiger werdenden sozialen Komponente. Denn momentan sind sie der einzige Sozialkontakt, den ihre Patientinnen und Patienten noch haben können. Auch die Patientinnen und Patienten selbst haben bewegende Geschichten zu erzählen. Von einem Leben voller Entbehrungen, in Kriegszeiten und danach. Leere Regale und Ausgangssperren sind ihnen nicht fremd. Umso weniger Verständnis haben sie für Corona-Partys und das Jammern der jungen Menschen über die derzeitigen Maßnahmen.

Diese Ausnahmesituation geht auch an den Wiener Sozialdiensten Alten-und Pflegediensten nicht spurlos vorbei. Sie haben eine eigene Taskforce für Patientinnen und Patienten mit COVID-19-Verdacht eingerichtet und einen eigenen Krisenstab zur Koordination der Tausenden Mitarbeiter/innen in diesen turbulenten Zeiten. „Dok 1“ liefert einen Status quo inmitten der Corona-Krise. Wie erleben alte und pflegebedürftige Menschen diese schwierigen Zeiten? Was motiviert die Pflegerinnen und Pfleger jeden Tag aufs Neue, ihren schwierigen Job zu machen? Und sich womöglich als Teil der Corona-Taskforce noch einem erhöhten Ansteckungsrisiko auszusetzen?

