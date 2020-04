ÖVP-Mandl zur Türkei: "Amnestiegesetz ist Gipfel der Absurdität"

Ankara will wegen Coronakrise zehntausende Häftlinge vorzeitig entlassen / Doch politische Gefangene sind ausgenommen

Wien (OTS) - 7. April 2020 (ÖVP-PD) "Es ist zu begrüßen, dass die türkische Regierung versucht, gegen die drohende Ausbreitung des Coronavirus in den überbelegten Gefängnissen im Land vorzugehen. Doch es ist der Gipfel der Absurdität, dass sogenannte politische Häftlinge vom geplanten Amnestiegesetz ausgenommen werden sollen, mit dem fast bis zu einem Drittel der rund 300.000 Insassen vorzeitig auf freien Fuß gesetzt oder unter Hausarrest gestellt werden sollen", sagt Lukas Mandl, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, zur heutigen Sitzung des türkischen Parlaments zum umstrittenen Amnestiegesetz.

Laut diesem sollen Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Oppositionspolitiker und andere Regierungskritiker, die nach dem ebenso umstrittenen "Anti-Terrorismus-Gesetz" verurteilt wurden oder in Untersuchungshaft sitzen, von der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung ausgenommen werden.

"Es ist schon absurd, dass in der Türkei Menschen Probleme mit den Behörden bekommen, die sich Sorgen um die Fähigkeit der türkischen Verantwortlichen machen, die Auswirkungen der Pandemie in der Türkei einzudämmen. Es ist in höchstem Maße absurd, dass es in der Türkei überhaupt politische Häftlinge gibt. Das widerspricht krass den Werten des politischen Westens, denen sich die Türkei einmal verpflichtet hatte. Dass ausgerechnet politische Häftlinge jetzt aus einer Amnestie in der Folge der Ausbreitung des Coronavirus ausgenommen werden, ist der Gipfel der Absurdität", bekräftigt Mandl.

"Die Türkei muss aus der Spirale der Absurditäten nach innen und außen dringend und konsequent ausbrechen, um wieder ein glaubwürdiger politischer Partner zu werden", sagt Mandl. "Ein zentrales Element dabei ist die Achtung von Menschenrechten wie der Meinungs- und Pressefreiheit. Die Inhaftierung von Journalisten wegen "Verbreitung von Panik" ist angesichts der globalen Coronakrise eine der Absurditäten, die sofort aufhören müssen."

