Ostergeschäft: Webshop-Verzeichnis ECOMMERCE AUSTRIA mit 100.000 Zugriffen und 3.000 Händlern

ECOMMERCE AUSTRIA: Umfangreiches Verzeichnis für österreichische Onlineshops und 360° Community - Listung für Händler kostenfrei - Bundesregierung als Kooperationspartner

Wien (OTS) - Wien, 07.04.2020 – Das österreichische Webshop-Verzeichnis ECOMMERCE AUSTRIA zieht eine erste Bilanz und freut sich über 100.000 Zugriffe von Konsumenten binnen einer Woche, die ihren Ostereinkauf unter dem Motto "Gut kaufen heißt regional kaufen!" bei den rund 3.000 gelisteten österreichischen Onlineshops tätigen.

Kostenfreie Listung auf ECOMMERCE AUSTRIA

Alle heimischen Händler werden nach der kostenfreien Registrierung auf www.ecommerceaustria.at nicht nur im Webshop-Verzeichnis gelistet, sondern können auch viele weitere Services nutzen, etwa eine Rechtsberatung, automatisierte Rechtstexte, digitale Kompetenzen und sogar einen gratis Webshop.

"Mehr als 100.000 Zugriffe innerhalb einer Woche und rund 3.000 gelistete österreichische Webshops, deren Händler vom Onlineshopping profitieren – das ist ein starkes Lebenszeichen für unser Land und die regionale Wertschöpfung", bilanziert Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Der Handelsverband lädt daher alle österreichischen Händler ein, die sich noch nicht gelistet haben, Teil der größten 360 Grad Community im Handelsverband zu werden: www.ecommerceaustria.at

Das Verzeichnis wird u.a. von der österreichischen Bundesregierung unterstützt und ist auch auf der heute von Wirtschaftsministerin Schramböck und Landwirtschaftsministerin Köstinger vorgestellten Plattform gelistet.

Gemeinsam das Ostergeschäft in Österreich halten

Traditionell geben die Österreicherinnen und Österreicher zu Ostern mehr als 60 Euro pro Kopf für Geschenke aus. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Jahr für Jahr Süßes & Schokolade, aber auch Spielwaren, Blumen und Pflanzen, nicht materielle Geschenke sowie Bekleidung, Kosmetik, Bücher und personalisierte Geschenke erfreuen sich größter Beliebtheit. Besonders jene Händler, die diese Produkte im Sortiment führen, sollten sich spätestens jetzt bei www.ecommerceaustria.at anmelden, sowie auch andere regionale Plattformen nutzen.

Dynamisches Wachstum: 3.000 Mitglieder im Handelsverband, überwiegend KMU

Ungeachtet der aktuellen Corona-Pandemie hält das dynamische Mitgliederwachstum im Handelsverband weiterhin an. Der Handelsverband gibt bekannt, dass er bereits rund 3.000 Händler zu seinen Mitgliedern zählen darf. Allen voran tausende Klein- und Mittelunternehmen (KMU), denen der Handelsverband mit einer Vielzahl an Services zur Seite steht.

Bereits Anfang März wurde das Coronavirus InfoCenter eingerichtet, wo sowohl allgemeine als auch branchenspezifische Fragestellungen beantwortet werden. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert, hier laufen sämtliche Informationen aus dem In- und Ausland zu diesem Thema zusammen.

Mitte März wurde die Initiative Partner helfen Händlern gestartet. Die Plattform bietet kostenlose oder stark preisreduzierte Soforthilfe-Maßnahmen ausgewählter Handelsverband-Partner. Händler können die relevanten Leistungen sofort abrufen. Interessierte Dienstleister wiederum können über die Plattform kostenfrei ihre Services anbieten.

Auf vielfachen Wunsch seiner Mitglieder werden auf der Handelsverband-Website unter auch Lieferanten für MNS-Masken gelistet. Alle Händler - vom KMU bis zum Großbetrieb - können über die Plattform Kontakt mit seriösen Anbietern aufnehmen und damit ihren Bedarf an Schutzmasken besser abdecken.

"Unsere umfangreichen Serviceleistungen helfen gerade jetzt in der Krise unmittelbar, daher ist es schön, bereits 75 Prozent der gesamten Handelsbranche mit Mehrwerten versorgen zu dürfen. Gemeinsam handeln lautet unser Motto. Überparteilich. Freiwillig. Unabhängig. Rein für den österreichischen Handel", so Rainer Will im Namen des gesamten Handelsverband-Präsidiums.

