Rendi-Wagner - Weltgesundheitstag: Coronakrise zeigt, wie wichtig ein starkes öffentliches Gesundheitssystem ist

Fokus auf unser großartiges Gesundheitspersonal – Schutzausrüstung auch für niedergelassene ÄrztInnen

Wien (OTS/SK) - „Die Coronakrise führt uns weltweit tagtäglich vor Augen, wie wichtig ein starkes, gut ausgebautes öffentliches Gesundheitssystem ist“, erklärt SPÖ- und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner anlässlich des heutigen Weltgesundheitstags. „Am heutigen Tag ist es mir aber auch ein besonderes Anliegen, all den aufopfernden ÄrztInnen, PflegerInnen und dem gesamten medizinischen Personal dafür Dank auszusprechen, dass sie in der größten Gesundheitskrise seit der Spanischen Grippe zu Beginn des letzten Jahrhunderts so hervorragende Arbeit leisten“, sagt Rendi-Wagner. ****

„Die Coronakrise hat gezeigt, dass wir uns auf all jene verlassen können, die in den Spitälern und Arztpraxen schier Übermenschliches leisten“, betont Rendi-Wagner und hebt hervor, „wie wichtig und notwendig ausreichend vorhandene Schutzausrüstung auch für niedergelassene ÄrztInnen ist“.

Trotz der hervorragenden Leistung, die Spitäler und Arztpraxen erbringen, dürfe man nicht die Augen davor verschließen, „dass unser starkes und modernes Gesundheitssystem nicht in Stein gemeißelt ist, sondern immer wieder verteidigt werden muss“, etwa vor Leistungskürzungen und Privatisierungen in jeder Form. „Die SPÖ wird jedenfalls weiter dafür kämpfen, dass unser bewährtes Gesundheitssystem und die Menschen, die in ihm tätig sind, nicht unter die Räder kommen“, betont Rendi-Wagner (Schluss) up/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien, Tel.: 01/53427-275, https://www.spoe.at/impressum/