„Mr. Song Contest proudly presents – Der ‚kleine‘ Song Contest“ am 14., 16. und 18. April in ORF 1

Auch online und im ORF TELETEXT

Wien (OTS) - 41 Acts aus 41 Ländern – ORF 1 bietet am 14., 16. und 18. April 2020 jeweils um 20.15 Uhr allen Acts des ESC 2020 die große TV-Bühne. Bei „Mr. Song Contest proudly presents – Der ‚kleine‘ Song Contest“ präsentiert Andi Knoll die offiziellen Videos der Eurovision-Künstlerinnen und -Künstler – Jury- und Publikumsvoting inklusive.

Der „kleine“ Song Contest online und im ORF TELETEXT:

Song-Contest-Fans können selbstverständlich auch bei Andi Knolls „Der kleine Song Contest“ via Teletwitter live mitkommentieren, denn der ORF TELETEXT bietet wieder sein bereits bewährtes Service: Auf Twitter (Hashtag #ESCORF) gepostete Kommentare können optional während der Sendungen am Fernsehgerät eingeblendet werden. Die von der Teletext-Redaktion ausgewählten Tweets – zum Beispiel besonders witzige oder originelle – können über Seite 780 am unteren Bildschirmrand – ähnlich wie Untertitel – aufgerufen werden. Fans können dann gleichzeitig die Sendung weiter mitverfolgen und die Tweets lesen. Auf ORF-TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen zum Teletwitter-Service.

ORF.at begleitet den „kleinen“ Song Contest im Rahmen der aktuellen Berichterstattung. Auf der ORF-TVthek werden alle drei Sendungen als Live-Stream und als Video-on-Demand angeboten, im Videoarchiv „Österreich beim Song Contest“ können Fans zudem ihrer Nostalgie frönen und die österreichischen Auftritte der vergangenen Jahrzehnte „nachsehen“.

„Mr. Song Contest proudly presents – Der ‚kleine‘ Song Contest“:

Andi Knoll präsentiert die ESC-Video-Edition-Challenge mit den offiziellen Musikvideos der 41 ESC-Nationen: „Nachdem die EBU ja bestimmt hat, dass nächstes Jahr zwar die geplanten Interpretinnen und Interpreten antreten dürfen, aber nur mit neuen Songs, wäre es doch schade, wenn die Lieder von heuer alle im Mistkübel der Musikgeschichte landen. Also bei manchen mehr und bei manchen weniger, und da sind wir ja bei einem weiteren Grund, warum man den ESC nicht ausfallen lassen darf. Es ist eine einzigartige Mischung aus Live- und Videoversion. Es wird sehr abwechslungsreich und endlich darf man mal für Österreich abstimmen!" Die Lieder werden jeweils von einer eigens produzierten TV-Postkarte, in der die Künstlerinnen und Künstler sowie die einzelnen Länder und ihre vergangenen ESC-Highlights dem Publikum vorgestellt werden, eingeleitet.

Das Voting zum „kleinen“ Song Contest

Zehn ehemalige Song-Contest-Künstler/innen aus Österreich bewerten jedes Lied individuell – in Anlehnung an das internationale ESC-Voting – mit bis zu 12 Punkten (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 oder 12 Punkte), wobei jedes Jurymitglied mehrfach die gleiche Punkteanzahl an unterschiedliche Länder vergeben kann. Für jedes Land werden die Punkte addiert und am Ende jeder Sendung steht ein Jurysieger (mit den meisten Gesamtpunkten) fest. Unter den drei Jurysiegern der drei Abende entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer anschließend an die dritte Ausgabe am 18. April mittels Publikumsvoting, wer den „kleinen“ Song Contest“ gewinnt.

Die Jury des „kleinen“ Song Contest:

Waterloo (vertrat Österreich 1976 gemeinsam mit Robinson mit „My Little World“)

Simone (vertrat Österreich 1990 mit „Keine Mauern mehr“)

Petra Frey (vertrat Österreich 1994 mit „Für den Frieden der Welt“) Manuel Ortega (vertrat Österreich 2002 mit „Say a Word“)

Alf Poier (vertrat Österreich 2003 mit „Weil der Mensch zählt“) Eric Papilaya (vertrat Österreich 2007 mit „Get a Life – Get Alive“) Nadine Beiler (vertrat Österreich 2011 mit „The Secret Is Love“) Conchita (gewann 2014 mit „Rise Like a Phoenix“)

ZOE (vertrat Österreich 2016 mit „Loin d’ici“)

Cesár Sampson (vertrat Österreich 2018 mit „Nobody but You“)

Die Sendetermine von „Mr. Song Contest proudly presents – Der ‚kleine‘ Song Contest“:

14. April, 20.15 Uhr, ORF 1: Sendung 1 mit den Videos aus 14 Nationen 16. April, 20.15 Uhr, ORF 1: Sendung 2 mit den Videos aus 14 Nationen 18. April, 20.15 Uhr, ORF 1: Sendung 3 mit den Videos aus 13 Nationen und anschließend das Publikumsvoting mit den drei Jurysiegern

