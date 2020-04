„BAROCKJUWEL AN DER DONAU – STIFT DÜRNSTEIN IN DER WACHAU“

„Dokumentation am Feiertag“ am Ostermontag, 13. April 2020 um 17.35 Uhr in ORF 2

St.Pölten (OTS) - Der blaue Turm von Dürnstein an der Donau zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen der Wachau. Er prägt das Ortsbild und ist markanter Bauteil eines ehemaligen mittelalterlichen Klosters, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sein heutiges barockes Aussehen erhalten hat.

Eine „Dokumentation am Feiertag“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Marietheres van Veen, Kamera: Andreas Kotzmann) zeigt, wie unter dem damaligen Propst Hieronymus Übelbacher (1710–1740) „der Himmel in die Kirche geholt“ wurde. Denn genau das war in der Barockzeit Aufgabe und Anliegen von Baumeistern, Malern und Handwerkern: Die prachtvolle Gestaltung nicht nur weltlicher, sondern auch sakraler Bauwerke. Und der Propst hatte es sich zum Ziel gesetzt, auch „sein“ Kloster in ein barockes Kleinod umzuwandeln.

Das ovale Chorfenster, der eigenwillige Tabernakel, die Putten im Innenhof, das Kellerschlössel in den Weinbergen, das allgegenwärtige brennende Herz, die Krypta und das Heilige Grab sowie nicht zuletzt eben auch der berühmte blaue Turm: Sie alle sind gleichermaßen Zeugen des Ideenreichtums von Hieronymus Übelbacher wie auch der Kunstfertigkeit der vielen ausführenden Professionisten.

Mehr als zweieinhalb Jahrhunderte später fordert heute das Barock mit seinen Goldverzierungen und paradiesisch anmutenden Gestaltungselementen Besucher heraus, sich mit dem Alltag der Menschen in dieser Zeit, mit dem Klosterleben an sich und mit der Suche nach dem Wertvollen auseinanderzusetzen. Dazu gibt auch eine neu gestaltete Ausstellung im Stift Dürnstein viele Anregungen.

Der TV-Film am Ostermontag geht aber über die barocke Spurensuche hinaus. Er zeigt auch die vielen anderen Facetten von Dürnstein, das durch die Legende um Richard Löwenherz weltberühmt wurde. Ruine und Schloss, enge Gassen und imposante Blicke auf die Donau gehören ebenso dazu wie die typische Wachauer Kulinarik.

