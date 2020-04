NÖ Pflegehotline auch in Zeiten der Coronakrise wichtige Anlaufstelle

LR Teschl-Hofmeister: NÖ Pflegehotline bietet in Krisenzeit erweiterte Öffnungszeiten

St. Pölten (OTS/NLK) - „Bei Fragen rund um die Themen Pflege und Betreuung steht die NÖ Pflegehotline unter 02742/9005 9095 kostenlos zur Verfügung. Auch in der Krisenzeit bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline kompetente Unterstützung und sind oft erste Anlaufstelle für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen und deren Angehörige in Niederösterreich“, erklärt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Besonders in herausfordernden Zeiten treten auch im Bereich der Pflege und Betreuung häufiger Fragen auf. Betroffene suchen das Gespräch und setzten auf die professionelle Beratung der NÖ Pflegehotline, dass zeigen die Anrufzahlen deutlich. So haben sich die Anrufe seit Jänner und Februar bis März fast verdoppelt. Mehr als 1.360 Anrufe gingen im Monat März ein“, so Teschl-Hofmeister.

Die NÖ Pflegehotline ist während der Corona-Pandemie unter der Telefonnummer 02742/9005 9095 von Montag bis Sonntag von 8 Uhr bis 18 Uhr telefonisch erreichbar.

„Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NÖ Pflege-Hotline ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken. Sie sind das ganze Jahr über für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen und deren Angehörige da und gerade jetzt wird wieder einmal deutlich wie wertvoll die Hotline für den Service in Niederösterreich ist“, bedankt sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Unter der kostenlosen Rufnummer beantworten die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Fragen zur Pflege und Betreuung und geben Auskunft über Angebote und Betreuungsmöglichkeiten in Niederösterreich. „Die Hotline gibt den Anrufern die Möglichkeit zur professionellen Beratung im Pflege- und Betreuungsbereich und ermöglicht ihnen darüber hinaus, ihre Anfragen und Bedenken im Pflege- und Betreuungsbereich zu besprechen. Für diesen Service sind wir in Niederösterreich sehr dankbar“, so die Landesrätin.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

