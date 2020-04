AK NÖ-Wieser: Jetzt kommt die Zeit des Arbeitens unter „Corona-Bedingungen“

Schrittweise Öffnung von Betrieben wirft viele Fragen auf - Bundesregierung soll gemeinsam mit den Sozialpartnern Lösungen erarbeiten

St. Pölten (OTS) - Die schrittweise Öffnung von Unternehmen ist ein wichtiger Schritt, jedoch unter „Corona-Bedingungen“. Das wirft gleichzeitig eine Vielzahl an Fragen auf, wenn es um den Schutz von ArbeitnehmerInnen und KundInnen geht. „Es braucht sofort klare Regeln und Bestimmungen für die Arbeit unter diesen Voraussetzungen. Die Bundesregierung soll daher gemeinsam mit den Sozialpartnern Lösungen erarbeiten, um die Sicherheit und Gesundheit bestmöglich zu gewährleisten“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.



Die Schichtpläne, Arbeitszeiten oder die Frage von Abstand-Halten stellen die Betriebe in der Produktion, im Handel oder in der Dienstleistung vor große Herausforderungen. „Es gilt daher, jetzt gemeinsam Lösungen auszuarbeiten, um mögliche Folgen hintanzuhalten“, so Wieser an die Bundesregierung.



Wir werden sicher noch einige Zeit in der Arbeitswelt unter „Corona-Bedingungen“ vor uns haben. „Daher braucht es jetzt verbindliche Maßnahmen zum Schutz und der Sicherheit von allen Beteiligten“, so Wieser.



