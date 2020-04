FernFH WissBlog – Wissenschaftler_innen geben Einblicke in Online-Lehre

Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen der FernFH zeigen die Welt des Fernstudiums - aus fachlicher sowie aus persönlicher Sicht.

Wiener Neustadt (OTS) - „Studieren aus der Ferne bedeutet Überwinden von Distanz“, davon ist Christa Walenta überzeugt. Die Studiengangsleiterin an der Ferdinand Porsche FernFH gehört zum Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen, die den „FernFH WissBlog“ gestalten. In ihrem Beitrag über die Online-Lehre beschreibt sie unter anderem, wie persönlich und austauschreich es in der Fernlehre zugehen kann.

Seit 5. März ist der „FernFH WissBlog“ online. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen geben Einblicke in Österreichs erste Fern-Fachhochschule, deren einmaliges Studienkonzept und die Arbeit dort: Was sind die Vorteile der Online-Lehre? Wie funktioniert Blended Learning? Was bedeutet flexibles Lernen? Wie schaut der Alltag im Online Campus aus? An welchen aktuellen Forschungen arbeitet das FernFH-Team gerade? – Diese und viele Fragen mehr werden beantwortet. Dabei werden die Blogger_innen manchmal auch sehr persönlich: So schreibt zum Beispiel Anahid Aghamanoukjan über ihre Erfahrung zu „Mein erstes Mal – Online“: „Ich kippte regelrecht in die neue Welt der Online-Lehre hinein.“

Im „FernFH WissBlog“ teilen die wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen ihr Wissen und die Erfahrungen zu Lehre und Lernen an der FernFH sowie neueste Erkenntnisse aus der Forschung wöchentlich in neuen Beiträgen. Sie zeigen dabei unter anderem, wie kreativ und vielfältig die Perspektiven auf Distance Learning und eine gelungene Gestaltung sind, was besonders jetzt in der Coronavirus-Krise gefragt ist.

