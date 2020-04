Junge ÖVP anlässlich Weltgesundheitstag: Danke an alle, die unser Gesundheitssystem erhalten

JVP nutzt Weltgesundheitstag, um sich bei allen zu bedanken, die in der derzeitigen Krise Überragendes leisten

Wien (OTS) - „Der heutige Weltgesundheitstag gewinnt aufgrund der derzeitigen Krise eine besondere Bedeutung und steht ganz im Zeichen aller Ärzte, Krankenpfleger, Apotheker und vieler anderer, die gerade Tag und Nacht arbeiten, um uns zu schützen“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, anlässlich des heutigen Weltgesundheitstages. „Unser Dank gilt neben allen jenen, die weiterhin ihrer Beschäftigung im Gesundheitssystem nachgehen und dieses aufrecht erhalten, auch den freiwilligen Helfern, angefangen bei Zivildienern über Menschen, die Blutspenden gehen, sowie allen anderen, die sich freiwillig engagieren und so einen wertvollen Beitrag für unsere Republik leisten“, so Laura Sachslehner weiter.

Der 1954 von der WHO ins Leben gerufene Weltgesundheitstag stellt jedes Jahr die Gesundheitssysteme der verschiedenen Länder in den Mittelpunkt und erinnert uns angesichts der derzeitigen weltweiten Krise daran, wie wichtig der stete Ausbau eben dieser ist, um auch in Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben.

„Die aktuelle Pandemie ist die größte Herausforderung unserer Zeit und deshalb sind gerade wir Junge gefordert, einen besonderen Beitrag zu leisten - sei es als freiwilliger Helfer in den verschiedensten Bereichen oder im Rahmen eines außerordentlichen Zivildienstes“, so Sachslehner weiter. „Im Namen der Jungen ÖVP möchte ich mich nochmals von ganzem Herzen bei allen angesprochenen für ihren Einsatz bedanken und dazu aufrufen, den Gesundheitsbereich auch in den nächsten Wochen im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Dies kann man vor allem auch damit tun, indem man sich an die Vorgaben der Bundesregierung hält und so gut es geht zu Hause bleibt und seine sozialen Kontakt einschränkt. Nur so verhindern wir, dass unser Gesundheitssystem kollabiert und nur so können wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir schnellstmöglich durch die Krise kommen“, so Laura Sachslehner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Fabian Stütz

Presse & Politik

Junge ÖVP

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Tel: +43 (1) 40 126 445

Mobil: +43 664 523 7746

fabian.stuetz @ junge.oevp.at