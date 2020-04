Novartis unterstützt Österreichisches Rotes Kreuz im Coronaeinsatz

150.000 USD-Spende für Schutzausrüstung

Novartis stellt globalen Fonds von USD 20 Millionen zur Unterstützung betroffener Gemeinschaften zur Verfügung / Schulterschluss gegen Covid-19

Novartis spendet 150.000 USD (rund 135.000 EUR) an das Österreichische Rote Kreuz im Kampf gegen Covid-19. Österreichs führendes Pharmaunternehmen unterstützt damit dringend benötigte Anschaffungen, wie etwa von Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung. Diese kommt unter anderem bei mobilen Testungen zum Schutz der Rotkreuz-Teams zum Einsatz. „Im Kampf gegen das Coronavirus sind wir alle geeint. Es freut mich sehr, dass wir den Schulterschluss gegen Covid-19 unterstützen und einen bedeutenden Beitrag für das österreichische Gesundheitswesen und die Menschen hierzulande leisten können“ , kommentiert Novartis Österreich Country President Michael Kocher die Spende.

"Das Rote Kreuz testet jeden Tag tausende Menschen, die sich womöglich mit dem Virus infiziert haben. Dazu brauchen unsere Teams wichtige Schutzausrüstung. Danke an Novartis für die tolle Unterstützung. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen“ sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

Chinmay Bhatt, Geschäftsführer von Novartis Pharma Wien, ergänzt: „Die Männer und Frauen des Österreichischen Roten Kreuzes leisten unschätzbare Dienste für uns alle. Ich bin glücklich, dass wir seitens Novartis mit dieser Spende unseren Dank dafür ausdrücken und zugleich der Gesellschaft etwas zurückgeben können.“

Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit grossem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 109 000 Menschen aus über 145 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.novartis.com.

Über Novartis Österreich

Wir denken Medizin neu – am Puls der Gesellschaft, im Herzen Österreichs. Die österreichische Novartis Gruppe ist eines der führenden Pharmaunternehmen des Landes und gliedert sich in die Geschäftsbereiche innovative Medikamente (Pharmaceuticals, Oncology) und Generika (Sandoz). Mehr als 5.100 Mitarbeitende leben täglich unsere Mission: Das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Mit unseren Arzneimitteln erreichen wir 5 Millionen heimische Patientinnen und Patienten. Die Tiroler Novartis-Standorte Kundl/Schaftenau, sowie das in Oberösterreich gelegene Werk in Unterach am Attersee gehören außerdem zum globalen Netzwerk der Forschungs- und Entwicklungszentren des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.novartis.at

