Terminankündigung: Virtuelle Internationale Befreiungsfeier – KZ Mauthausen

Wien (OTS) - Seit 1946 findet jährlich die Gedenk- und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und an den Orten der ehemaligen Außenlager statt. Auf Grund der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen der Bundesregierung ist die Durchführung der internationalen Befreiungsfeier in der gewohnten Form nicht möglich.



Deswegen hat sich das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) in enger Zusammenarbeit mit dem Comité International de Mauthausen (CIM) entschieden, 2020 eine virtuelle Internationale Befreiungsfeier mit ZeitzeugInnen-Statements, Videobeiträgen und Musik zu veranstalten.



Wir laden sehr herzlich zur Teilnahme an der virtuellen Internationalen Befreiungsfeier am



10. Mai 2020 von 11:00 bis 12:00 Uhr ein.



Alle Informationen zur virtuellen Befreiungsfeier finden Sie auf www.mkoe.at.

Zusätzlich wird die Internationale Befreiungsfeier von 26. April bis 20. Mai 2020 von virtuellen Gedenkwochen umrahmt. In dieser Zeit werden Kurzvideos von KZ-Überlebenden und ZeitzeugInnen, Berichte von Befreiern, Statements von Opferorganisationen, BotschafterInnen und lokalen Gedenk-Initiativen usw. gezeigt.



