LGV Sonnengemüse und die Wiener Gärtner laden am Ostersamstag zum Boxen-Stopp mit viel frischem Obst und Gemüse!

Die Wiener Gärtner halten zusammen und öffnen am Samstag, den 11. April in der Zeit von 07:30 bis 13:00 Uhr ihre Boxengasse am Standort der LGV Sonnengemüse in Simmering.

Wien (OTS) -

Das Rund-um-Service: Gemüse, Obst, Salat, Spargel, Blumen- und Gemüsepflanzen.

Seit Beginn der Corona-Krise wurde vielen bewusst, dass zahlreiche Menschen, gerade Risikogruppen, die es vermeiden wollen in Supermärkte zu gehen, nicht ausreichend mit frischem Obst und Gemüse versorgt sind. Zusätzlich gibt es erst wieder nach Ostern die Möglichkeiten Blumen und Pflanzen auf Grund der Geschäftsschließungen von Märkten und Gärtnereien zu kaufen. Gerade zu Ostern haben viele Naturfreunde aber auch das Bedürfnis ihre Gärten und Balkone mit Blumen und Pflanzen auszuschmücken und den Frühling in das urbane Stadtleben einziehen zu lassen. So haben sich kurzer Hand die Gärtnerfamilien von LGV Sonnengemüse mit dem Gemüsehändler „Grünzeug & mehr“ und der Starkl-Gärtnerei Woisetschläger zusammengetan und bieten am Ostersamstag am Gelände der LGV Sonnengemüse einen KISTL-DRIVE-IN Verkauf an.

Und so funktionierts: In die Boxengasse einbiegen – Fenster einen Spalt öffnen und bestellen – KISTL wird in den Kofferraum gestellt – zahlen – weiterfahren!

Die KISTL Varianten:

FRISCHGEMÜSE-SALAT-KISTL (regionales Frischgemüse und Salat aus Wien) KOCHGEMÜSE-KISTL (buntes Kochgemüse) OBST-KISTL (Vitamin-Vielfalt) SPARGL-ERDBEER-RHABARER-KISTL (Oster-Special) BLUMENPFLANZEN-KISTL (Blumen Variation) GEMÜSEPFLANZEN-KISTL (für Hobbygärtner – Paradeiser, Gurke, Zucchini etc.)



Jedes KISTL gibt es für 20,00 Euro inklusive kleiner Osterüberraschung. Vorbestellungen sind per E-Mail unter kistldrivein@gmail.com möglich. Durch den Kauf helfen Sie nicht nur jenen Gärtnerbetrieben, die im Moment geschlossen sind, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag, dass wertvolle Ressourcen und Pflanzen die Wertschätzung erhalten, die ihnen zusteht und nicht kompostiert werden müssen. Vielen Dank an alle Gemüsebauern, Gärtner und Familienbetriebe für ihren Einsatz in diesen herausfordernden Zeiten.



Die Eckdaten im Überblick

KISTL DRIVE IN

Samstag, 11. April 2020

07.30 bis 13:00 Uhr

Betriebsgelände LGV Sonnengemüse

Haidestraße 22, Wien-Simmering

Preis pro KISTL: 20,00 Euro (nur Barzahlung möglich)

Vorbestellung per E-Mail: kistldrivein @ gmail.com





Über LGV Sonnengemüse eingetragene Genossenschaft

LGV Sonnengemüse ist die größte Gemüseerzeugereinheit in den besten Gemüseanbauregionen Österreichs. Die 150 Gärtnerfamilien und Bauern der beiden Marken LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse produzieren in ihren Familienbetrieben in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland jährlich mehr als 43.000 Tonnen Frischgemüse und erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von knapp 85 Millionen Euro. Rund 95% der Ernte geht direkt an die heimischen Handelspartner und den Großmarkt. Gemeinsam werden rund 60 Sorten Frischgemüse und Gartenkräuter kultiviert. Ab 2020 profitieren 17 Gemüsebauern aus der Steiermark als neue Mitglieder der Genossenschaft von der Kompetenz und Erfahrung der LGV Sonnengemüse im Gemüseanbau und in der Vermarktung.



Rückfragen & Kontakt:

Agentur zweischrittweiter

01 718 69 70

info @ lgv.at