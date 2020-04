AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besucht Assistenzsoldaten im Burgenland

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 07. April 2020, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Soldatinnen und Soldaten im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an der Grenze in Nickelsdorf. Vor Ort wird sich die Ministerin ein Bild über die derzeitige Situation sowie über die Aufgaben und Tätigkeiten der eingesetzten Soldaten machen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Zeit

Dienstag, 07. April 2020,

ab 13.30 Uhr

Treffpunkt

Grenzübergang Nickelsdorf,

2425 Nickelsdorf

Um Anmeldung wird ersucht unter presse.burgenland@bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 8305.

