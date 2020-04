Digital für Sozial in Zeiten der Isolation

Wien/Graz (OTS) - Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben zahlreiche Menschen in Krankenhäusern, Pflege- und Senioreneinrichtungen derzeit nur sehr eingeschränkten oder womöglich gar keinen Kontakt zu ihren Familien. Auch im Grazer Ordenskrankenhaus der Elisabethinen sind Besuche derzeit ausschließlich in der letzten Lebensphase der Patient/innen und für Eltern von minderjährigen Patient/innen sowie nach Rücksprache mit dem Behandlungsteam möglich.

Der Malteserorden unterstützt daher die Elisabethinen mit modernen Medien in ihrem Bemühen, dass Patient/innen auch in dieser schwierigen Zeit sozial nicht gänzlich isoliert und einsam sind. Für die Palliativbetreuung und für weitere Bereiche im Krankenhaus der Elisabethinen stellen sie zehn Tablet-PCs zur Verfügung. Über diese können Online- und Videokontakte zu Verwandten und Freund/innen hergestellt werden. So haben die Patient/innen die Möglichkeit, ihre Lieben virtuell zu sehen und mit ihnen zu sprechen.

Um ihre Idee in weiteren Palliativ- und Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäusern umsetzen zu können, freuen sich die MALTESER über Unterstützung. Sie kann in Form von Geld- oder Sachspenden von Tablet-PCs erfolgen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.malteser.at I www.malteserorden.at

#GemeinsamSchaffenWirDas

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, die Einsamkeit zu bekämpfen. Mit Ihrer Unterstützung können wir Menschen aus der krisenbedingten sozialen Isolation holen und ihnen den wichtigen Kontakt mit ihren Angehörigen ermöglichen. Danke!

Online-Spenden hier möglich!



Malteser Austria Spendenkonto:

IBAN: AT65 2011 1800 8087 0800

BIC: GIBAATWWXXX

Verwendungszweck: Lebensfreude schenken

Ihre Spende an die MALTESER ist steuerlich absetzbar!

Rückfragen & Kontakt:

MALTESER Austria

Katharina Stögner

Leitung Kommunikation und Fundraising

T: +43 1 512 72 44

E: presse @ malteser.at