APA-Science Dossier: Wie Silicon ist Austria?

Investitionen von bis zu 280 Mio. Euro in Forschungszentrum, das im Bereich elektronisch basierter Systeme an die europäische Spitze will

Wien (OTS) - Hinter den Silicon Austria Labs (SAL) verbirgt sich viel Ambition: Bis 2023 soll daraus das drittgrößte Forschungszentrum Österreichs werden. Annähernd 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann laut den ehrgeizigen Plänen exzellente Spitzenforschung im Bereich elektronisch basierter Systeme erbringen. Wo sich das Mammutprojekt auf dem Weg dorthin befindet und was bis dahin noch zu bewältigen ist, hat sich APA-Science im aktuellen Dossier genauer angesehen.

Ziel ist es, „ein Ökosystem für die strategische Industrie des 21. Jahrhunderts zu schaffen", so die Vorgabe der öffentlichen Hand, die beachtliche 140 Millionen Euro in das Projekt investiert. Derselbe Betrag soll von der Industrie beigesteuert werden. Was die Eigentümer von der bisherigen Entwicklung halten, welche Forschungsinitiativen schon gestartet sind, wie die Universitäten eingebunden werden und welche Hürden es auf dem Weg in die Champions League der europäischen Forschung noch gibt, beantworten die wichtigsten Stakeholder sowie zahlreiche Expertinnen und Experten.

Das gesamte Dossier finden Sie auf APA-Science unter: science.apa.at/dossier/siliconaustria

APA-Science – ein Netzwerk der APA

Bildung, Forschung, Technologie und Innovation – APA-Science ist das österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen. Initiiert von der APA – Austria Presse Agentur bietet die Plattform science.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- und Bildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern der österreichischen Wissenschaftslandschaft.

APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern die österreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen und damit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zu wecken.

Die Partner von APA-Science sind u.a.:

APA-Science Dossier "Wie Silicon ist Austria?" Jetzt online

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at